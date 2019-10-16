التعايش الديني في مصر الإسلامية.. مخطوطة تظهر شراء راهبين لعقارات وفقا للشريعة

عمران عبد الله

توجد في صندوقين متواضعين يحتفظ بهما قسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونغرس الأميركي، مئات من قصاصات الوثائق والمخطوطات العربية القديمة التي كتبت بخط اليد العربي في العصور الوسطى ثم ألقيت في صحراء أطراف وادي النيل بمصر وجرى استخراجها في القرنين التاسع عشر والعشرين لتباع في سوق الآثار القديمة والأنتيكات ولدى جامعي الوثائق والمؤسسات مثل مكتبة الكونغرس.

ويظهر في اثنتين من الوثائق والمخطوطات العربية التي تعود للقرن العاشر الميلادي -بعد قرابة ثلاثة قرون من الفتح الإسلامي لمصر الرومانية- سجل لمعاملة شراء عقاري تعود لراهبين مسيحيين هما: البابا بطرس والبابا بانيلا.

شراء عقارات

اشترى الراهبان عقارات في قرية تطون المصرية القديمة (المجاورة لقرية أم البريجات الأثرية، والواقعة جنوب محافظة الفيوم)، غير أنهما اختارا تسجيلها ضمن المؤسسة القانونية الإسلامية رغم إمكانية تسجيلها لصالحهما بحسب قواعد الكنيسة القبطية المعمول بها في ذلك الوقت.

وكانت أم البريجات المجاورة لتطون والواقعة على شاطئ بحيرة قارون منطقة مزدهرة في العصر اليوناني والروماني وتضم معبدا دينيا وآثارا قديمة وعثر بها على العديد من البرديات (السجلات القديمة المخطوطة على ورق البردي) باللغات اليونانية القديمة.

وتسجل القصاصات الورقية للمخطوطات القديمة والبرديات المصرية العديد من المعاملات القانونية والحياتية، بما في ذلك توثيق الزيجات الرسمية والضرائب والرسوم المدفوعة وحتى الرسائل الشخصية العادية المرسلة إلى الأقارب والأحباب في مصر بعد الفتح الإسلامي -منذ أوائل القرن السابع الميلادي وما بعده- وذلك بحسب أندرو برينر الأستاذ المساعد للتاريخ ومدير دراسات العالم الإسلامي في الجامعة الكاثوليكية الأميركية الذي كتب عن القصة في مدونة مكتبة الكونغرس غير الرسمية.

وتقدم القصاصات الورقية صورة مختلفة ومنفتحة عن التاريخ الديني لمنطقة توصف بأنها كانت ساحة للصراعات الطائفية والدينية.