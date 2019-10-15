نادي "ضاد" اللبناني.. فن الخطابة في خدمة العربية

محمد خالد-بيروت

لم يرد في ذهن الشابة خديجة سلامي أن الإعلان الصغير المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون سببا في تغيير حياتها بشكل إيجابي إلى الحد الذي بلغته اليوم.

تقول إن الإعلان كان دعوة عامة لحضور اجتماع لناد يسمى "ضاد" في بيروت يعمل في مجال التدريب على مهارات وفنون التواصل والتعامل مع الجمهور، فلم تتردد في تلبية الدعوة التي بالفعل وجدت فيها ضالتها، فانضمت فورا عضوا لأول ناد للخطابة في لبنان.

ولأن الارتباك والتلعثم أصبح صفة شائعة بين الكثيرين، ولأن الجميع لا يتمتعون بالجرأة في الحديث، ولا يمتلكون مهارات التواصل، أنشئ نادي "توستماسترز" بالعربية في بيروت لتعليم فن الخطابة، وكسر حاجز الخوف أمام الجمهور.

تقول خديجة "عند حضوري أول اجتماع أحببت فكرة النادي لتميزه عن باقي النوادي وطرحه للمواضيع بطريقة مختلفة، واستطعت من خلال مشاركتي التخلص من العديد من الأمور كالرهبة والخوف أمام الجمهور والتلعثم اللاإرادي".

النادي يهدف لتشجيع المشاركين على استخدام لغة عربية صحيحة في التعبير عن أفكارهم (الجزيرة)

الفكرة

أنشئ عام 2018 وهو أول ناد للخطابة بالعربية في لبنان، ويدرب على مهارات الخطابة والقيادة، وتم اختيار الاسم ليعكس جوهر النادي ألا وهو "لغة الضاد" (العربية) بشقيها الفصيح والمحكي.

تقول رئيسة النادي زهراء شعيتو إن فكرة التأسيس جاءت على يد مجموعة من الأعضاء المنتسبين لنوادي توستماسترز الناطقة بالإنجليزية في لبنان، والذين اجتمعوا على رؤية جديدة للغة العربية التي تجمع في طياتها البعدين اللغوي والاجتماعي، ضمن جو توستماسترز التعليمي والتحفيزي.

وتضيف أن الهدف الأساسي هو تجديد الرابط بين الجيل الناشئ واللغة العربية، وتمكينه من التعبير عن أفكاره بعربية صحيحة وواضحة.

أما عن رسالة النادي، فلفتت إلى أن الرسالة الأساس هي أنه مهما تعددت اللغات التي نتقنها، تبقى العربية هي اللغة التي توحدنا ونستطيع أن نصل من خلالها لكافة شرائح المجتمع اللبناني والعربي.

الأهداف

ويهدف النادي لتشجيع المشاركين على استخدام عربية صحيحة في التعبير عن أفكارهم، وتعليم أسس فن الخطابة من خلال برنامج يعتمد على التطبيق الفعلي أمام الجمهور في لقاءات أسبوعية، كما يسعى لتمكين الأعضاء من مهارات الخطابة والقيادة من خلال أدوار متنوعة يؤديها الفرد على صعد مختلفة في النادي، بالإضافة إلى تأمين بيئة داعمة وإيجابية تحفيزية تشجع المشاركين على تطبيق فن الخطابة وتلقّي التغذية الراجعة البناء.

ويوضح فادي بدر نائب رئيس شؤون العلاقات العامة أن الخوف من التحدث أمام الجمهور يشعر الإنسان بالتوتر والقلق، ولن يزول هذا إلا بزيادة المعرفة بمهارات الإلقاء وبمحاضرات ودورات لتطوير القدرات الذاتية والتدرب أمام جمهور حقيقي، ولهذا الغرض تم تأسيس "ضاد" ليوفر هذه البيئة الحاضنة.

وتنظَم دورات تدريبية بشكل دوري، تساعد المشاركين على اكتساب مهارات جديدة، كتخطي رهبة المسرح وكتابة الخطاب وفن الإلقاء والتقديم والإصغاء الفعال والتحضير لاجتماع وإدارته بطريقة فعالة، بالإضافة إلى الإرشاد والتقويم البناء والخطاب الارتجالي ومهارات كثيرة إضافية بحسب استثمار كل شخص لإمكاناته وجهده الخاص.