لدعم الروائيين في قطر.. كتارا تدشن مختبرا للرواية

عماد مراد-الدوحة

عندما تقال كلمة مختبر تتبادر إلى الذهن فورا صورة الأجهزة العلمية والطبية المعقدة التي لا يمكن لغير المتخصصين التعامل معها، لكن الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة كان له رأي آخر بإعلانه إنشاء مختبر، لكنه لا يختص بالشؤون العلمية والطبية بل بالرواية العربية.

المختبر الذي أعلنه المدير العام لكتارا خالد السليطي متزامنا مع الدورة الخامسة لجائزة كتارا للرواية العربية المنعقدة حالية بالدوحة يهدف إلى تطوير وتدريب الكتاب القطريين الشباب في مجال الرواية، عن طريق تدشين منصة تكون مهمتها دعم الروائيين في قطر تحت إشراف أساتذة ومتخصصين في مجال الرواية العربية والنقد.

مختبر الرواية يعد الأول من نوعه في المنطقة ويأتي ضمن فعاليات جائزة كتارا للرواية العربية التي تؤسس لتكون صرحا لنشر الرواية العربية المتميزة، وأن تصبح كتارا منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية، وحافزا دائما لتعزيز الإبداع الروائي العربي ومواكبة الحركة الأدبية والثقافية العالمية، والإسهام عبر هذه الجائزة في التواصل الثقافي مع الآخر من خلال الترجمة إلى لغات أخرى.

ويؤكد المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية خالد عبد الرحيم السيد، في حديث مع الجزيرة نت، أن مختبر الرواية يهتم بكل ما هو قبل نشر الرواية من خلال تدريب الشباب على الكتابة الصحيحة وضمان الجودة في المنتج الروائي قبل إتاحته للجمهور، مشيرا إلى وجود عدد كبير من النقاد والأكاديميين وفريق عمل متكامل يوجه الروائي المبتدئ في عملية النشر والتحرير إلى ضمان خروج رواية على مستوى عالٍ من الجودة لضمان المنافسة في سوق الرواية، فضلا عن توجيه الأفكار البناءة.