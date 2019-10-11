على هامش اجتماع وزراء الثقافة بعُمان.. تكريم مبدعي دول مجلس التعاون

مازن المحفوظي-عُمان

أقيم الخميس بقصر البستان بالعاصمة العُمانية حفل تكريم المبدعين بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور وزراء الثقافة اعترافا بحق المتفوقين والبارزين والمبدعين من أبناء وبنات دول المجلس بما قدموه من إبداع في سبيل الارتقاء بالعمل الثقافي بالمنطقة، تزامنا مع الاجتماع المنعقد في مسقط.

وحظيت بالتكريم الروائية العُمانية جوخة الحارثية الفائزة بجائزة مان بوكر العالمية 2019 -أستاذ مشارك بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس وحاصلة على درجة الدكتوراه في تخصص الأدب القديم من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة- خلال الحفل بحضور جمع غفير من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلاميين.

مسيرة حافلة

قدمت الحارثية العديد من المحاضرات الدولية والمحلية، أهمها محاضرة في جامعة الأمم المتحدة بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 2011 بعنوان" الثقافة في عمان".

كما شاركت بمهرجان "شباك.. نافذة على الثقافة العربية المعاصرة" بالعاصمة البريطانية لندن عام 2013 وفي عضوية العديد من المؤسسات الثقافية والأدبية بالسلطنة وخارجها، وحكّمت عددا من الكتب الأدبية مثل كتاب "توظيف التراث في الرواية العمانية" لبخيتة القريني.

كما فازت إلى جانب جائزة مان بوكر الدولية بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016، وجائزة أفضل إصدار عُماني في مجال أدب الطفل والرواية لعام 2010، كما حلت بالمركز الثاني في مجال المجموعة القصصية عن جائزة الشارقة للإبداع العربي.

‎تكريم الحارثية (الجزيرة)

محطات مضيئة

خلال الحفل أيضا حظي الممثل والمسرحي القطري غازي حسين بالتكريم عن مسيرته الفنية الثرية الذي رفد بها الساحة الفنية الخليجية والعربية بمشاركاته الفنية المتنوعة.

ويعتبر حسين من رواد الحركة الفنية في المنطقة، وشارك في العديد من المسرحيات أولها مسرحية "باقي الوصية" مع فرقة قطر المسرحية التي حصدت مجموعة من الجوائز على المستوى العربي خلال منتصف السبعينيات.

وجاء بروزه الأكبر بعد ظهوره في المسلسلات التلفزيونية ومشاركته في العديد من المسلسلات المحلية والخليجية والعربية التي قام فيها ببطولة مسلسل "عفوا سيدي الوالد" وتلاه مشاركات في عدة مسلسلات مثل "آخر العنقود، فايز التوش، تناتيف، حكم البشر، يوم آخر" والعديد من الأعمال الدرامية رفقة كبار الممثلين والمخرجين.

وكان بداية حسين الفنية عام 1968 من خلال تقديمه برامج أطفال وفوازير رمضانية، إضافة إلى مشاركاته الأبرز في برنامج الأطفال "افتح يا سمسم، سلامتك".

وساهم هذا الممثل في إنشاء قسم مراقبة الدراما وإنشاء الإذاعة الشعبية، وأصبح مراقبا لها لمدة عشرين عاما، بالإضافة إلى عمله مراقبا بالإذاعة الناطقة بلغة الأوردو لمدة تزيد عن عشرين عاما.

وقد عبّر للجزيرة نت عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدا أنه جاء بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية المتنوعة لأكثر من خمسين عاما معربا عن رغبته في الاستمرار والعطاء خلال السنوات المقبلة.

لحظة تكريم حسين (الجزيرة)

قائمة المكرمين

وحاز طالب الرفاعي جائزة الكويت في الأدب عن روايته "رائحة البحر" عام 2002، والجائزة نفسها عام 2016 عن رواية "في الهنا" بالإضافة لعدد من الجوائز المحلية والعربية. وله عدد من الإصدارات الأخرى مثل "أبو عجاج طال عمرك، أغمض روحي عليك" وغيرها.

وحصل على عضوية عدد من المؤسسات الأدبية المحلية والعالمية، وأجرى عددا من الدراسات في مجال الأدب.

وقال الأديب الكويتي إن ما حظيت به تكريم للعلم والفن والثقافة وتقدير للتضحيات الكبيرة التي قدمها المبدعون.

كما حظي اثنان من كل دولة خليجية بالتكريم خلال الحفل، ومن الإمارات كرمت د. فاطمة الصايغ عن إجادتها في علم التاريخ، ومحمد مندي الذي يعتبر من أشهر الخطاطين في بلده.

كما كرم خالد الشيخ والتشكيلي خالد المحروقي (البحرين) وكمال منصور المعلم في الفنون الجميلة والكاتب سعد البازعي (السعودية) والروائية الحارثية والإعلامي والمسرحي يوسف البلوشي (عُمان) وحسين والتربوية مريم النعيمي (قطر) والأديب الرافعي والكاتب والمسرحي حسين عبد الله المسلم (الكويت).

ويجري التكريم سنويا تزامنا مع اجتماع وزراء الثقافة بدول الخليج، ويشمل مجالات النقد الأدبي والسيرة الأدبية وترجمة الدراسات والإنتاج الفكري وتحقيق التراث والفنون الأدبية والأدائية والسمعية والبصرية والحرف والصناعات التقليدية.

وحرصت دول مجلس تعاون الخليج العربية من خلال منظومة الأمانة العامة على تشجيع الحركة الفكرية والأدبية والفنية ودعم النتاجات الإبداعية من خلال العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة.