عاصمة سلطنة بروناي.. منارة ثقافية إسلامية عام 2019

عمران عبد الله

وجاء ذلك الترشيح خلال المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة في مسقط في سلطنة عمان، وهو ما يشكل مناسبة للتعريف باقي سكان العالم الإسلامي بسلطة بروناي دار السلام، التي تعتبر أقدم دولة ملاوية مستمرة حتى الآن، وبالدور المركزي الذي لعبه الإسلام في البلاد منذ أن اعتنق الإسلام أول حاكم للبلاد أوانغ أليك بيتار (سلطان محمد شاه) عام 1402 م.

وبندر سيري بيغاوان هي عاصمة البلاد وأكبر مدينة فيها، وثلثا سكانها من الملاويين المسلمين، وبعضهم من أصول حضرمية، ويتكلمون اللغة الملاوية التي تعتبر لغة البلاد الرسمية، وتنتج المدينة الأقمشة والأثاث والخشب، وتحظى بموارد نفطية وغاز طبيعي.

ويتجلى أثر الإسلام في البلاد منذ تأسيسها، فقد تم قبول العلماء القادمين من الشرق الأوسط في مجتمع البروناي وبناء أول المساجد. وفي عهد السلطان بولقية، السلطان الخامس بروناي (1485-1524 م)، وسعت بروناي نطاق نفوذها إلى جزيرة بورنيو بأكملها.