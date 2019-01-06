اكتشاف ميناء وحصن تاريخيين على ساحل البحر الأحمر

عمران عبد الله

اكتشف فريق من علماء الآثار حصنا عمره 2300 سنة كان مخصصا لحماية ميناء مصري قديم اسمه "برنيس" على ساحل البحر الأحمر.

وتحتوي الحفريات التي كشفت من خلال المسح المغناطيسي وتأكدت بالتنقيب، على مبنى ضخم وساحات كبيرة ومجمع ورش ومخازن، إضافة إلى خط من الدفاعات التحصينية.

وتم بناء الحصن في فترة حكم البطالمة لمصر، وهم عائلة من أصل مقدوني أتت إلى مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 323 قبل الميلاد، وتولى أحد قادة جيشه وهو "بطليموس" حكم مصر.

و"برنيس" مدينة ساحلية قديمة بنيت على شعاب مرجانية سماها بطليموس الثاني (285-246 ق.م) على اسم أمه، وأصبحت ميناء تجاريا عام 275 ق.م، وتقع قرب معبد "سميراميس" المهدم. وتعد المنطقة موقعا سياحيا لوجود تلة أثرية وجزيرة قريبة وحياة بحرية ثرية في مياهها.

وسابقا أظهرت الحفريات الأثرية التي قام بها باحثان هولنديان أميركيان بين عامي 1994 و2001 وثالث بولندي أميركي بين عامي 2008 و2015؛ وجود ميناء رئيسي في الموقع، من القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي.