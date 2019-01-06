شاعر مصري يفوز بجائزة الشابي الأدبية في تونس

فاز الشاعر والمترجم المصري رفعت سلام بجائزة أبو القاسم الشابي لعام 2018 عن ترجمته ديوان "أوراق العشب" للشاعر الأميركي والت ويتمان للغة العربية.

ومنح وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين جائزة الدورة التي أقيمت هذا العام تحت شعار "دورة ترجمة الشعر" للشاعر المصري في حفل أقيم يوم الجمعة الماضي في تونس حضره رئيس الجائزة عز الدين المدني بالإضافة إلى عدد من الكتاب والمثقفين التونسيين والعرب.

وقال سلام عقب تسلمه الجائزة "استغرقت 825 يوما من العناء والمساءلة والقلق والحيرة لأتمكن من إتمام العمل، جميل أن يقترن اسمي باسم شاعر عظيم هو أبو القاسم الشابي".

من جانبه، قال وزير الشؤون الثقافية التونسية "الجائزة تعطي قيمة واستمرارا لمدى الفكر والأدب والنشر، وتساهم في الارتقاء بالفكر بصفة عامة، وبالخيال وبالجمال والارتقاء أكثر فأكثر بالثقافة العربية".

وأضاف زين العابدين "نحتفي من خلال الجائزة وبها بأبي القاسم الشابي ومن نحا نحوه من مفكرين وشعراء ومترجمين، وأقدم كل التهاني للمحتفى به وهو وجه ووجاهة في عالم الفكر العربي".

يذكر أن جائزة أبو القاسم الشابي تأسست عام 1984، وتمنح سنويا للقصة أو الشعر أو المسرح أو الرواية.