إدانة خافتة لزيارة سفير إسرائيل معرض الكتاب في القاهرة

عبد الكريم سليم-القاهرة

أدانت اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين المصرية زيارة السفير الإسرائيلي دافيد جوفرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في العاصمة المصرية.

ووصف بيان اللجنة الزيارة أنها "تصرفات صبيانية" للسفير، مشيرا إلى أن محاولته الإيحاء بوجود "حالة من التطبيع الثقافي، لن تثني الشعب المصري عن رفض كل شكل من أشكال التطبيع".

وأكد البيان التمسك بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره الموقف الرسمي للشعب المصري وفي القلب منه جموع الصحفيين.

ولم تصدر بيانات من مؤسسات أخرى تعليقا على الزيارة، بينما قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للكتاب إن زيارة السفير الإسرائيلي للمعرض برفقة بعض موظفي السفارة هي زيارة "غير رسمية وتصرف فردي".

وتابعت المصادر في تصريحات صحفية أنه لم يتم إبلاغ الهيئة العامة للكتاب رسميا بزيارة السفير، ولم يستقبله أي مسؤول بالهيئة.

ونشرت صفحة "إسرائيل في مصر" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر زيارة جوفرين مع بعض من موظفي السفارة لمعرض القاهرة للكتاب المقام لأول في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة.

مُحب ومنبهر

وقالت الصفحة إن "السفير محب للقراءة وكان منبهرا جدا بالمكان الجديد للمعرض"، ونقلت عنه القول "إنه مكان أكبر وأجمل، مما يعطي للكتاب قيمته ومكانته".

وتعد زيارة السفير الإسرائيلي هذه هي الأولى للمعرض الذي اعتاد أن يشهد -حتى ما قبل الانقلاب العسكري في يوليو /تموز 2013- تظاهر قوى سياسية ضد مشاركة دور نشر إسرائيلية في المعرض، بينما كان الرد الدائم لوزارة الثقافة أنها جهة تنظيم، ولا تملك رفض مشاركات إسرائيلية في المعرض حتى لا يتم نزع الصفة الدولية عنه.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية حاليا تقاربا كبيرا بفضل سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائما على دفء العلاقة بين الدولتين اللتين تواجهتا في عدة حروب منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948 ثم احتلالها أراضي مصرية لعدة عقود.