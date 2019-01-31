تأشيرة للسعودية تحطم حلم شعراء فلسطينيين

عاطف دغلس-نابلس

وكأن بكلمات الشاعر العربي نزار قباني التي قالها في قصيدته بلقيس "وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة -إلا نحن- تغتال القصيدة" تسقط حرفا ومعنى على حكاية نظراء له في فلسطين بعد أن اغتيلت أحلام وآمال عاشوها لزمن باشتراكهم في مسابقة شعرية تنظمها المملكة العربية السعودية.

وتحت عنوان "جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي" أطلق نادي الإبل في المملكة المسابقة الشعرية "فرسان القصيد" التي تبنتها لهذا العام قناة "أم بي سي" الفضائية المملوكة للسعودية، وبدأت الترويج لها قبل أسابيع ودعوة المتسابقين لاختبارات التجارب.

ومن بين سبعة فلسطينيين للمسابقة ترشح ثلاثة منهم، هم الشعراء أكرم البوريني وصهيب الجماعيني ولبنى التميمي، ووصلوا ضمن ستين متسابقا -من أصل ثلاثة آلاف- إلى التصفيات النهائية التي بثت أولى حلقاتها قبل أسبوع دون أي حضور فلسطيني.

ولم يكن عدم المشاركة خيارا فلسطينيا، فقد أبلغوا بعد وصولهم إلى التصفيات أنهم لن يتمكنوا من ذلك لعدم حصولهم على التأشيرة لدخول السعودية، وهو ما أثار حفيظتهم واستغرابهم، ولا سيما أن الجهات المنظمة لم تبرر لهم سبب لهذا الإجراء.

فوز مؤكد

يقول الشاعر أكرم البوريني (46 عاما) للجزيرة نت إنه وزملاءه يجهلون سبب استثنائهم، مضيفا أنهم لم يستشعروا خلال المراحل الأولى من المسابقة التي عقدت بالأردن أنهم سيكونون خارج البرنامج، فكل المؤشرات -حسب قوله- تؤكد أنهم "يتقدمون نحو النهائيات".

حفل للزجل الشعبي بإحدى قرى نابلس (الجزيرة)

وفي خمس مدن عربية هي جدة والرياض وأبو ظبي والكويت وعمان عقدت تجارب الأداء وخصصت لأربع فئات، توزعت بين الشعر النبطي وشعر الشيلات (أقرب للغناء الشعبي منه للشعر) وفئة المحاورة، وهذه الفئات اقتصرت فقط على شعراء الخليج، في حين كانت الفئة الرابعة للشعر الشعبي العربي (الزجل) وخصصت لنظرائهم العرب.

ووسط ضبابية المشهد، يرجح البوريني "حتمية الفوز" سببا لاستبعادهم، فيقول إنه نال أكثر من نصف مليون إعجاب عبر صفحة فيسبوك الخاصة بالبرنامج خلال الأيام الأولى من الاختبار، وهو ما لم يحظ به أي من المشاركين، كما توقع فوزا بأكثر من 60% ضمن فئته.

ويقول إن أحدا لم يحرم بسبب التأشيرة سوى الفلسطينيين، وغير ذلك كان نتيجة لعدم محالفته الحظ، وما حصل "أفقده الثقة" بهذا الإعلام والبرامج "والقائمين" عليها، ودعا إلى ألا تُؤخذ الثقافة "بكيد السياسة ومناكفاتها" حسب وصفه.

ومثل الشاعر أكرم يجهل زميله صهيب الجماعيني سبب عدم حصولهم على تأشيرات.

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موسى الحافظ رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين: ما جرى هو عمل تعسفي سياسي

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بتر الحلم

ويقول الجماعيني إن هذا "استهداف للكل الفلسطيني" وبتر للحلم الذي سعوا له بقوتهم الشعرية وتنافسهم حتى وصولهم لمرحلة البث المباشر، وهذا -حسب وصفه- "خير دليل على الفوز".

على المستوى السياسي الفلسطيني، لم يثر الأمر ولم يتداوله الشعراء الذين عادوا منذ أيام من الأردن خالي الوفاض، لكنهم لم يتوانوا في أن يفضحوه إعلاميا ولدى الجهات الثقافية الفلسطينية.

"تعسف سياسي"

وعلى الرغم من أن تأكيده على عدم معرفته حقيقة استبعاد الشعراء الفلسطينيين يؤكد رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين موسى الحافظ أن ما جرى "عمل تعسفي سياسي" لا يراد به للفلسطيني أن يفوز ويحقق انتصارا، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم "ملوك الميدان".

ويعزو الحافظ عدم توضيح سبب منع التأشيرة إلى "العنجهية" التي يتعامل بها المنظمون، ويقول إن فلسطين موجودة سواء شاركت أم لم تشارك، داعيا لتجنيب الثقافة أي "خلاف سياسي" إن وجد أصلا، وكشف أنه تحدث مع جهات فلسطينية مسؤولة لتنظيم مسابقة داخلية مماثلة، وقال "سندعو لها الشعراء السعوديين".

وفي قرارة أنفسهم يعتبر الشعراء الفلسطينيون أنهم منتصرون، وهو ما كان السبب في حرمانهم التأشيرة، وعلى الرغم من ذلك لم يستنكفوا عن مطالبة كل الجهات بتوضيح أسباب استبعادهم.