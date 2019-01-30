هل فرضية المرض النادر تحل لغز وفاة الإسكندر الأكبر؟

احتار المؤرخون طويلا واختلفوا حول سر وفاة الإسكندر الأكبر الذي مات شاباً في مطلع الثلاثينيات من العمر عام 323 قبل الميلاد. لكن اللغز الغريب ربما تم حله في النهاية بعد قرابة 24 قرناً من الزمان. ويقول المؤرخون إن الإسكندر لم يهُزم في أي معركة خاضها، لكن مرضاً نادراً قد يكون أودى بحياته.

وخلصت النظريات السابقة إلى أنه مات بسبب العدوى من التيفوئيد أو الملاريا أو الإدمان على الخمر والكحوليات أو بالسم. والمفاجأة أن موت الإسكندر قد يكون أشهر حالة تُسجل على الإطلاق للتشخيص الكاذب للموت.

لكن دراسة جديدة خلصت إلى أنه لقى حتفه بسبب اضطراب عصبي حاد نادر، وهو ضعف سريع للعضلات يسببها الجهاز المناعي للجهاز العصبي ويؤدي إلى الشلل. لكن الكشف الأهم أنه لم يمت مشلولاً فقط، فقد بقي ستة أيام على قيد الحياة قبل وفاته الحقيقية، بينما اعتقدت حاشيته أنه رحل، وربما كان يسمع نقاشاتهم حول خلافته وترتيبات ما بعد رحيله بينما يستعدون لدفنه قبل أن يموت في النهاية.

ويعرف المؤرخون أن جسد الإسكندر الأكبر لم يتحلل لمدة ستة أيام بعد موته المفترض، مما دفع اليونانيين القدماء إلى الادعاء بأن فيه صفات غير بشرية، لكن الواقع -كما تقول الأستاذة في كلية الطب بجامعة أوتاغو في نيوزيلندا كاثرين هول- أنه أصيب بالشلل بينما كان جسده قيد التجهيز للدفن.

وبالنسبة إلى الإغريق، فإن هذا يعد دليلا بأنه "إله"، لكن بالنسبة إلى كاثرين فإن هذا يثير تساؤلات لم تجب عنها النظريات السابقة التي لم تقدم أي إجابة شافية وكاملة عن عدم تحلل جسده طيلة ستة أيام بعد وفاته.

وقالت هول لصحيفة فوكس نيوز "لقد عملت لمدة خمس سنوات في مجال الرعاية الطبية الحرجة، ورأيت على الأرجح نحو عشر حالات شبيهة.. إن الجمع بين الشلل الصاعد والقدرة العقلية الطبيعية نادر للغاية، ولم أشاهده إلا مع الضعف السريع للعضلات".

وحاليا، يصيب المرض ذاته واحدا من بين كل مئة ألف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يشار إلى أن الإسكندر الأكبر يعد من أشهر القادة والفاتحين عبر التاريخ، وقد وُلد في مقدونيا عام 356 ق.م، وتتلمذ على يد الفيلسوف الشهير أرسطو. وبحلول عامه الثلاثين، كان قد بنى واحدة من أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم، وامتدت من سواحل إيطاليا واليونان الحاليتين غربًا، وصولا إلى نهر السند في الهند وباكستان الحاليتين شرقًا.