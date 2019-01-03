تعرف على أحدث المتاحف التي ستفتح أبوابها بـ2019

تشهد سنة 2019 افتتاح متاحف جديدة عبر العالم، بينها متحف قطر الوطني. وستقدم هذه الوجهات الجديدة مجموعة متنوعة من التذكارات والتحف الفنية والاكتشافات الرائعة، بحسب تقرير لمجلة فوربس الأميركية.

متحف قطر الوطني

من المقرر افتتاح متحف قطر الوطني في 28 مارس/آذار 2019، وسط مدينة الدوحة، وسيكون ماضي دولة قطر وحاضرها ومستقبلها محور اهتمامه، مع التركيز على تاريخ البلاد وتراثها وثقافتها.

وقد استوحى المهندس المعماري جان نوفيل تصميم هذا المتحف من وردة الصحراء. ويضم المبنى قاعة احتفالات بها 220 مقعدا، ومطعمين ومقهى، ومنتدى مخصص للأطعمة للمحافظة على تقاليد الطهي، ومركز للأبحاث ومختبرات، مع حديقة للنباتات المحلية.

وسيشاهد الزوار المعارض التي تجمع بين الأهداف التاريخية والمكونات المعاصرة، حيث ستصبح الجدران بأكملها شاشات سينمائية.

متحف تمثال الحرية

من المقرر افتتاح متحف تمثال الحرية في نيويورك، الذي تبلغ مساحته 26 ألف قدم مربع في مايو/أيار 2019، ليكون مقر شعلة التمثال الأصلية التي ستحيط بها جدران زجاجية بارتفاع 22 قدما.

ويُطل هذا المبنى مباشرة على تمثال الحرية، وهو مصمم وفق المعيار الذهبي لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) مع سقف أخضر. وبلغت تكلفة بناء هذا المتحف سبعين مليون دولار.

متحف أكاديمية الصور المتحركة

لم يحدد تاريخ افتتاح متحف أكاديمية الصور المتحركة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بعد، لكن ستشرع أكاديمية الصور المتحركة قريبا في استكشاف فن وعلوم الأفلام وصناعة السينما.

وسيضم المتحف والمركز السينمائي، الذي تبلغ مساحته 300 ألف قدم مربعة، صالات عرض من أحدث طراز ومسارح ومناطق تعليمية ومساحات خاصة للمناسبات.

متحف أكاديمية الصور المتحركة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا (رويترز)

متحف حركة الفنون والحرف الأميركية

من المنتظر أن يفتح هذا المتحف أبوابه في صيف 2019 بسانت بطرسبرغ بفلوريدا. سيحتفل هذا المتحف -الذي تبلغ تكلفة بنائه الممولة من القطاع الخاص تسعين مليون دولار- بالحركة الفنية التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من خلال عرض المجموعة التابعة لرجل الأعمال وجامع التحف الفنية رودي سيكاريلو.

وستشمل القطع الفنية المعروضة الأعمال المعدنية والإضاءة والفخار والبلاط والأثاث والصور الفوتوغرافية وغيرها من الفنون الزخرفية. ويبلغ ارتفاع هذا المبنى خمسة طوابق وبمساحة 137 ألف قدم مربعة.

متحف تشيكو للأطفال

سيُفتتح هذا المتحف في وسط مدينة تشيكو في شمال كاليفورنيا بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2019. وبما أن هدف المتحف هو "التواصل والتعلم من خلال اللعب"، فسيكون وجهة لجميع الأطفال.

ويحتوي هذا المتحف على بيئة متعددة الحواس مصممة خصيصا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرجوحة تمكن الأطفال في الكراسي المتحركة من التأرجح بأمان.

قاعة تمائم الرياضة

كان الافتتاح الأول لهذا المتحف في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018 في إنديانا لكن سيكون الافتتاح أكبر في يناير/كانون الثاني لتدشين هذه القاعة باعتبارها مكانا دائما لتكريم تمائم الرياضة الأميركية.

متحف باوهاوس ديساو

كانت مدرسة باوهاوس للفن والتصميم مؤثرة في ألمانيا منذ قرن، وستحتفل المدرسة الواقعة في ديساو بالذكرى المئوية لتأسيسها في 2019. وفي الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل سيعرض متحف باوهاوس في فعاليات افتتاحه المجموعة الفنية لمؤسسة ديساو.

ووُصف تصميم هذا المتحف بأنه "مبنى داخل مبنى" حيث سيكون موقعه في حديقة المدينة في وسط ديساو.

المتحف الوطني للموسيقى الأميركية الأفريقية

يعد هذا المتحف الجديد في ناشفي بولاية تينيسي الأميركية الوحيد المكرس للحفاظ على التراث والاحتفاء بالإنجازات التي حققها أكثر من 50 نوعا موسيقيا، أنشئت أو تأثرت أو استلهمت من الأميركيين الأفارقة. ويفتخر المتحف -الذي تبلغ مساحته 56 ألف قدم مربعة- بأنه فضاء للتعليم والحفاظ على هذا التأثير.

يفتتح متحف "بلاتفورم 10" في لوزان السويسرية خلال العام الحالي (الصحافة الأميركية)

متحف "بلاتفورم 10"

سيمثل افتتاح هذا المتحف خلال سنة 2019 بداية تشكل لوزان كمدينة للفنون. إذ تشهد هذه المدينة السويسرية مشروعا بالملايين لنقل المتاحف والمعارض في المدينة إلى منطقة مركزية واحدة. ويقع المتحف على مقربة من محطة قطار لوزان، حيث سيجمع "بلاتفورم 10" بين ثلاثة متاحف.

ومن المقرر أن يفتح المتحف الأول "متحف كانتون للفنون الجميلة" أبوابه ليقدم مجموعته الفنية الفاخرة في خريف 2019، أما المتحفان الآخران، متحف الإليزيه (للتصوير الفوتوغرافي) ومتحف موداك (متحف التصميم والفنون التطبيقية المعاصرة)، فسيفتحان أبوابهما قبل نهاية 2021.

متحف نورتون للفنون

سيكشف القائمون على هذا المتحف في ويست بالم بيتش بفلوريدا النقاب عن نتائج المشروع التوسعي الذي تبلغ قيمته مئة مليون دولار خلال فبراير/شباط القادم. ومنذ مباشرة الأشغال في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أُضيفت حوالي 12 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للمعارض، فضلا عن إحداث مركز تعليمي جديد وإضافة فصلين جديدين ورواق لعرض رسومات ومنحوتات الطلاب.

متحف مدرسة ستيوارت الهندية

سيشهد ربيع 2019 تحول مركز مدرسة ستيوارت الهندية السابق إلى متحف ومركز ثقافي جديد، ومن المقرر افتتاح المتحف في واحد من المباني الحجرية التي لا تزال موجودة في محيط الحرم الجامعي. ويقام المتحف، الذي تبلغ مساحته 7100 قدم مربعة، في مبنى إدارة المدرسة السابق.