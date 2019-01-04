الموسوعة الميسرة للألفاظ الكويتية.. حكاية اللغة واللهجة المحكية

نادية الدباس-الكويت

في سن السادسة عشرة غادر خالد الرشيد الكويت لإشباع ولعه بالحواسيب وعلومها، ليحط رحاله في العاصمة البريطانية لندن، ومنها إلى الولايات المتحدة ليعود أدراجه إلى بلده متخصصا في علوم الحاسوب، لكن تلك الرحلة تركت آثارها عليه خاصة في ضعف استيعابه لقواعد اللغة العربية واللهجة الكويتية.

"عندما عدت كنت أنطق الضاد ظاء ولم أكن ملما بقواعد الإعراب من كسر أو نصب أو رفع الكلمة، وذلك لأنني قضيت فترة استيعاب اللغة العربية خارج الكويت"، يقول الرشيد.

وحدث ذات مرة أن جلس الرشيد مع بعض أصدقائه أثناء لعبهم "الورق"، فاستوقفته كلمة "جنجفة" المستخدمة محليا في الكويت لوصف "الورق"، وظل يفكر مليا في معنى الكلمة ومن أين جاءت، لتبدأ في عام 2001 رحلته في البحث عن أصول كلمات اللهجة الكويتية.

وانبثاقا من تخصصه، قام بعمل جدول مستخدما نظام "مايكروسوفت أكسس"، ثم كتب فيه كل كلمة تذكرها ومعناها، لتصل حصيلة ما جمعه خلال أربعة أيام إلى 950 كلمة جمعها في ملف وانطلق به إلى رئيس مركز الدراسات والبحوث التخصصية في الكويت آنذاك عبد الله الغريب، لتنطلق معه أولى أسس موسوعته.

ويروي الرشيد -للجزيرة نت- أنه التقى في المركز بكثير من المؤرخين الكويتيين، ويتابع "أوصوني بقراءة معجم "تاج العروس" إلى جانب قائمة طويلة من المعاجم، فانكببت مدة ثلاث سنوات أعكف على دراستها وتتبع أصول الكلمات".