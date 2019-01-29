العلاج بالقراءة.. كيف تجعل المطالعة حياتنا أفضل؟

هل تعالجنا الكتب؟ وهل المطالعة تشعرنا بأن حياتنا أفضل؟ نعم، وفقا لأسس العلاج بالقراءة قد يكون لبعض الكتب تأثير حقيقي على حياتنا اليومية.

وقالت الكاتبة نادين ديشينو، في تقرير نشره موقع قناة "كانال في" الكندية، إنه في مجال العلاج بالقراءة تصبح المطالعة من الأدوات الفعالة للتخلص من بعض المشاعر السلبية أو لحل المشاكل. ولا يقتصر العلاج بالقراءة على الأعمال المكتوبة لهذا الغرض المحدد (أي غرض العلاج)، بل يشمل أيضا الروايات والمقالات والقصص المصورة والقصص القصيرة.

وفي إحدى مقابلاتها، أكدت المؤلفة المشاركة في كتاب "ذي نافل كيور" سوزان إلدركان أن المرء لا يستطيع توقع تأثير أحد الكتب في حياته، "ولا يمكن أبدا أن نكون متأكدين تماما من العبرة التي سيخرج بها الأشخاص بعد قراءتهم الكتب، لأن كل فرد يضيف جزءا من تجربته الشخصية إلى محتوى الكتاب". ورغم صعوبة التنبؤ بالآثار المحتملة للكتاب قبل قراءته، فإنه يمكن للمطالعة أن تساعدنا على الشعور بتحسن.