سرقة "امرأة حزينة" رسمها فنان بريطاني لضحايا هجوم باتاكلان

قال مسرح باتاكلان في العاصمة الفرنسية باريس إن مجهولين سرقوا قبل يومين جدارية كان فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي رسمها على باب الخروج المخصص للطوارئ بالمسرح الذي قتل فيه مسلحون تسعين شخصا قبل ثلاث سنوات.

وكانت الجدارية تظهر امرأة محجبة في وضع حزين، وهي إحدى سلسلة جداريات رسمت في يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الفرنسية ونسبت إلى بانكسي.

وقال مسرح باتاكلان على تويتر "تملكنا اليوم (السبت) شعور عميق بالغضب، عمل بانكسي -وهو رمز للتأمل يخص كل السكان والباريسيين ومواطني العالم- أُخذ منا".



وقال مصدر في الشرطة إن لصوصا في سيارة فان سرقوا الباب الذي كانت الجدارية مرسومة عليه.

وكان مسلحون قد اقتحموا مسرح باتاكلان أثناء حفل موسيقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في إطار هجمات منسقة في باريس ومحيطها، مما أدى إلى سقوط 130 قتيلا.

وتعرضت بعض أعمال بانكسي في باريس التي كانت تتناول أيضا قضايا مثل الهجرة للتخريب بعد فترة وجيزة من عرضها.

وأصبحت جداريات بانكسي الذي يحتفظ باسمه الحقيقي سرا محط أنظار جامعي التحف، وبيع أحد أعماله الشهر الماضي بأكثر من مئة ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) ببلدة صناعية في ويلز.