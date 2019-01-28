هل النشر الإلكتروني يهدد معارض الكتاب العربية؟

محمد ثابت

تحدي الكتاب الإلكتروني (بي دي أف) للكتاب الورقي المعتاد قضية تفرض نفسها على واقعنا المصري والعربي الثقافي، فالبعض يرى أن نسب الأمية العربية ثم رخص الكتاب الإلكتروني، بل إتاحته مجانًا، يتكاملان ضد الكتاب الورقي.

فهل تساعد الكتب الإلكترونية على تعميق الفجوة بين القارئ المصري والعربي والكتاب أم تقللها؟ وهل تؤثر مستقبلا على معارض الكتب، بخاصة مع وجود شركات عالمية مثل غوغل متخصصة في تسويق الكتب في نسخة إلكترونية (بي دي أف) بسعر زهيد؟

راحة وعرض وطلب

يرى الباحث والمؤلف المصري توكل محمد مسعود أن قارئ الكتاب الورقي قارئ متخصص على النقيض تمامًا من قارئ الكتاب الإلكتروني، والأخير قارئ متجول أو حتى نادر.

ويشير مسعود إلى أن للكتاب الورقي متعة نفسية تبقي عليه مهما غلا وارتفع سعره، فإن القارئ والكاتب المتخصص تقوم علاقة بينه وبين الكتاب تجعله يقترب منه ويلمسه ويشم رائحة ورقه، وحتى حينما يضعه فوق المكتب يمكنه أن يستلهم معانيه وأفكاره وحكمه وهو مغلق، بالإضافة إلى وجوده إلى جوار مئات الكتب في المكتبة وما يخلقه ذلك من متع.