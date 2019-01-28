"أعط كتابا.. تحرر سجينا".. نوافذ من نور العلم بالسجون المغربية

الجزيرة نت-الرباط

حصل قريب مختار المتوكل على شهادة عليا من داخل زنزانته، وكان يحتاج كتبا للمطالعة ولا يجدها، هذا ما جعله يتفاعل سريعا مع مبادرة "أعط كتابا.. تحرر سجينا"، ويعرض التطوع لجمع كتب من المتبرعين بمدينة المحمدية (قرب الدار البيضاء المغربية) حيث يشتغل، وإيصالها للرباط حيث تجمع الكتب.

بدورها شاركت ليلى العابدي (صحفية) في حملة "أعط كتابا.. تحرر سجينا"، وبعد أن تبرعت بمجموعة مهمة من الكتب، وتطوعت لتسلم الكتب من المتبرعين، تساهم ليلى في الحملة مندوبة عن مدينة الرباط، إلى جانب حوالي خمسين متطوعا ومنتدبا، موزعين على أكثر من 30 مدينة، في جمع وفرز الكتب وتصنيفها.

حملة ملهمة

تقول ليلى للجزيرة نت إنها اعتبرت المبادرة "ملهمة تفترض في أي مخطئ كان احتمال العودة للعطاء بالمجتمع بشكل أفضل"، وتضيف أن كون مطلق المبادرة كان سجينا سياسيا سابقا، أقنعها بجدوى المبادرة أكثر، ولاقتناعها بأن السجين يستطيع عبر الكتاب تغيير نظرته للعالم وتطوير مهاراته.

وأطلق الحملة الصحفي المغربي مصطفى الحسناوي صاحب كتاب "سجون وأشجان.. حكايات من وراء القضبان"، لتصبح حملة شبابية تنتشر بين مختلف فئات المجتمع، شاركت فيها مكتبات بأعداد كتب مهمة، وعرفت اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام المحلية ومنابر دولية، واعتبرت فريدة من نوعها.