مذكرات "الحكيم" جورج حبش ترى النور بذكرى رحيله

عمران عبد الله

في الذكرى الـ11 لرحيل القائد الفلسطيني والعربي جورج حبش (توفي في 26 يناير/كانون الثاني 2008) أصدر مركز دراسات الوحدة العربية مذكراته مؤخرا تحت عنوان "صفحات من مسيرتي النضالية" يحكي فيها تجربته النضالية التي امتدت لما يقارب نصف قرن.

لتحرير وجورج حبش أو الحكيم كما كان يلقب دائما هو مؤسس الجبهة الشعبية فلسطين وحركة القوميين العرب واعتبرت وفاته على فراشه فشلا لجهاز الموساد الإسرائيلي الذي لم يتمكن من اغتياله، إذ لم يتوقف منذ النكبة وحتى وفاته عن النضال لتحرير فلسطين من الاحتلال، وكان يرى نفسه "إسلامي التربية، مسيحي الديانة، اشتراكي الانتماء".

وصدر سابقا عن دار فايار الفرنسية كتاب "الثوار لا يموتون أبدا"، وتمت ترجمته للعربية وصدر عن دار الساقي في بيروت، وهو عبارة عن حوار مطول أجراه حبش في أكثر من مئة ساعة مع الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو في العام الذي سبق وفاته.

ويحكي الحوار المترجم -بحسب مقدمة الناشر- عن "نصف قرن من التشرد والعمل السري، وخلفيات العمليات التي كان وراء الإعداد لها، ومنها خطف الطائرات واحتجاز الرهائن"، وكشف كذلك عن علاقاته المضطربة مع القادة العرب الذين دعموه بالمال والسلاح، وقصص مهمة مثل خلافه مع ياسر عرفات وتجنيد كارلوس من قبل الجبهة.