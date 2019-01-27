 قصة رومانسية لسندريلا القرن الـ21 برواية "السيد" البريطانية

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قصة رومانسية لسندريلا القرن الـ21 برواية "السيد" البريطانية

الكاتبة البريطانية إي.أل. جيمس حققت شهرة عالمية بروايات "فيفتي شيدز" التي بيعت منها على مستوى العالم 150 مليون نسخة (غيتي)
الكاتبة البريطانية إي.أل. جيمس حققت شهرة عالمية بروايات "فيفتي شيدز" التي بيعت منها على مستوى العالم 150 مليون نسخة (غيتي)

تعود الكاتبة البريطانية إي.أل. جيمس مؤلفة سلسلة روايات "خمسون ظلا لجراي" (فيفتي شيدز أوف غراي) إلى الواجهة بإصدار رواية مثيرة جديدة تصفها بأنها "قصة رومانسية لسندريلا القرن الواحد والعشرين".

وقالت دار "فينتدج بوكس" للنشر إن الكاتبة البريطانية أطلقت على روايتها الجديدة عنوان "السيد" (ذا ميستر)، وستنشر في بريطانيا وأميركا الشمالية يوم 16 أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت أن أحداث الرواية تدور في لندن وشرق أوروبا، وتحكي قصة رجل إنجليزي أرستقراطي يقع في حب شابة غامضة وموهوبة فنيا وصلت حديثا إلى إنجلترا.

وقالت الكاتبة جيمس في بيان "أتطلع بشدة لخروج هذه الرومانسية الجديدة المفعمة بالعواطف إلى العالم.. إنها قصة لسندريلا القرن الواحد والعشرين. قادني ماكسيم وأليسيا (بطلا الرواية الجديدة) إلى رحلة ساحرة وأتمنى أن ينجرف قرائي وراء قصتهما المثيرة والعاطفية".
 
ونُشرت روايات "فيفتي شيدز" الثلاث لأول مرة عام 2012 وأصبحت من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم حيث بيعت منها 150 مليون نسخة.

وتحولت الروايات إلى ثلاثة أفلام من إنتاج شركة "يونيفرسال بيكتشرز" وحققت أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم.

المصدر : رويترز
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