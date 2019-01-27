بالفيديو.. توزيع جديد لنشيد كاظم الساهر المقترح للعراق

قال نجم الغناء العراقي كاظم الساهر إنه يتمنى أن تعتمد أغنيته "سلام عليك على رافديك" -وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري- نشيدا وطنيا للعراق، وعبر عن سعادته لدعم الجمهور العراقي لهذا المقترح في استفتاء أجري لهذا الغرض.

وأكد الساهر أنه لم يتلق أي اتصال من المسؤولين العراقيين بشأن اعتماد الأغنية، لكنه أشار إلى أنه أجرى توزيعا جديدا لها مع الفرقة السيمفونية الأوكرانية، ويتشرف بأن تكون نشيدا وطنيا لبلاده.

يشار إلى أن الساهر وافق في وقت سابق على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتماد أغنيته نشيدا وطنيا للعراق، لكنه اشترط موافقة مجلس النواب العراقي بشكل رسمي.

وبعد عام 2003، تم اعتماد أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ.