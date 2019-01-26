"وحي القلم" في عمّان.. ديمقراطية الكتاب وضالة القراء

فرخص الثمن والحاجة للكتب والمراجع العلمية المتخصصة أمام مجموعة الالتزامات المالية للدراسة، تفرض على جميل تقنين مصروفاته المالية والتوفير منها قدر الإمكان، يقول للجزيرة نت.

قادم من بعيد

حضر جميل للمعرض من محافظة إربد شمالي الأردن على بعد 100 كيلومتر من المعرض، حاملا في يده ورقة دوّن عليها مجموعة الكتب والمراجع العلمية التي يحتاجها في الدراسة، والثقافة العامة في ساعة الفراغ.

المعرض ضم نحو 10 آلاف كتاب (الجزيرة)

متجولا بين طاولات المعرض لا يكل ولا يمل، فهنا يمسك كتابا في الفلسفة الدينية لأبي حامد الغزالي، وهناك أمسك بكتب علمية في الطب قد توفر له ما يحتاجه في السنة الدراسية الخامسة، ثم يعود إلى طاولة الألغاز والروايات، ففي ساعات الفراغ "أُنمّي عقلي بالألغاز".

مبادرة شبابية

يقام معرض "وحي القلم" كل عام في الأردن بمبادرة شبابية تطوعية غير ربحية يشرف عليها الأديب محمد إبراهيم، ويَؤُم المعرض آلاف المثقفين من أساتذة وطلبة الجامعات والكتاب والشعراء والأدباء وغيرهم.

يزور المعرض المليء بالكتب القيّمة -يقول إبراهيم للجزيرة نت- نحو 15 ألف مشارك على مدى خمسة أيام، وقدم المعرض الروايات والكتب العربية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية بسعر زهيد يتراوح بين 20 سنتا و4 دولارات أميركية.

جناح خاص للأطفال لغرس حب القراءة لديهم (الجزيرة)

وأوضح إبراهيم أن الهدف من المعرض هو الإبقاء على مكانة الكتاب أمام تغوّل الأجهزة والوسائل الإلكترونية، وتوفير الكتاب بسعر زهيد لطلبة الجامعات والمثقفين والقرّاء، والمساهمة في غرس حب القراءة لدى الأطفال عبر جناح خاص بكتبهم يتضمن أيضا مجموعة من الألعاب.

عائلة القراءة

الأربعيني عُبادة الريس يحرص على الحضور للمعرض كل يوم، مصطحبا معه زوجته وأطفاله، فالقراءة من الكتاب الورقي فيه حميمية ومتعة خاصة لا تجدها في الكتاب الإلكتروني المتوفر على شبكة الإنترنت.

ويوضح الريس للجزيرة نت حرصه على إحضار أطفاله للمعرض أن "الطفل أو الشاب اليافع مقلد لأهله، فإذا وجد والديه يمسكان بالكتب ويدمنان على القراءة، فإنه سيتمسك بذلك وينمو لديه حب الكتاب والقراءة".

تنوع معرفي

موجودات المعرض ضمت نحو 10 آلاف كتاب، تنوعت بين الكتب الدینیة وقصص الأنبیاء وسیرة الرسول محمد صلى الله علیه وسلم باللغتین الإنجلیزیة والعربیة، والمراجع والكتب القدیمة والأدب السياسي والاجتماعي والفلسفة والروايات العربية والعالمية والتاريخ والسياسة وسير قادة العالم والعرب وتطوير الذات والثقة بالنفس وغيرها.

تنوع العناوين أغرى الزوار بشراء المزيد (الجزيرة)

لكن ما أثار شهية الطالبة الجامعية منال صدقي لشراء كمية كبيرة من الكتب هو "التنوع المعرفي والثقافي الموجود في المعرض"، وقالت للجزيرة نت إن القائمين على المعرض يوفرون كافة متطلبات الزوار حتى الكتب المفقودة يحضرونها في اليوم الثاني.

ووجدت منال مجموعة كبیرة من الموسوعات العلمیة والكتب الطبية المتخصصة بجسم الإنسان ووظائفه والكيمياء والتشريح ومعاجم متخصصة بالمصطلحات العلمیة والطبیة باللغتین العربیة والإنجلیزیة، وبأسعار زهيدة لم يكن باستطاعتها شراؤها من دور النشر.

توقيع روايات

مبادرة "وحي القلم" منحت كتابا وأدباء فرصة الإعلان عن كتبهم والتوقيع عليها، فحضر الكاتب أيمن العتوم للتوقيع على روايته الجديدة "طريق جهنم"، والكاتب محمد ثامر لتوقيع كتابه "ابتسم للحياة"، والكاتبة ندى صالح لتوقيع روايتها الثانية "عندما تبتسم الشمس".

ساحة غاليريا في رأس العين المشهورة بمساحتها الواسعة وفضائها الضخم باتت مقصدا لإقامة المعارض الأردنية للكتب من كل الأنواع، وباتت منبرا معرفيا مفتوحا يتفاعل رواده من عُشاق الكتب والقراءة مع كل الثقافات والحضارات.