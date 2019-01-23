سيلفي في المتحف.. الأتراك يعيدون اكتشاف تاريخهم
"حتى نفهم ثراء الجغرافيا التي نعيش فيها يكفي النظر في البيئة من حولنا، لأن ما نحتاجه من إلهام في حياتنا نجده وسط هذا الثراء الحضاري"، كان هذا جزءا مما كتبه الرحالة التركي الشاب كريم جان أكدومان الذي تفاعل مع مبادرة "سيلفي في المتحف" ونشر صورة له مع أصدقائه أثناء زيارتهم لمتحف آيا صوفيا في إسطنبول.
الأمر ذاته حدث مع الآلاف من الأتراك الذين استجابوا لهذه المبادرة التي شارك فيها العديد من دول العالم تشجيعا للسياحة التاريخية وتوجيه الناس لمعرفة تاريخ بلدانهم وإرثها الحضاري وزيادة الاهتمام بها.
ولم يتردد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي عن المشاركة والتفاعل مع المبادرة من خلال نشره صورة سيلفي مع زوجته في أحد المتاحف مستغلا الفرصة لدعوة الجميع لزيارة الأماكن التاريخية والأثرية ومتاحف تركيا المنتشرة في عموم البلاد.
وشارك في المبادرة صحفيون وإعلاميون ويوتيوبرز ورجال أعمال ونجوم ومشاهير ومواطنون أتراك من مختلف الفئات العمرية حيث توجهوا جميعا لزيارة أكثر من 300 متحف وموقع أثري.
وانعكس التفاعل مع هذه المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور السيلفي للأتراك بدرجة كبيرة على إنستغرام وتظهر إلى خلفهم المعالم الأثرية والتاريخية، بدءا من متحف أيا صوفيا وقصر توبكابي في إسطنبول وكذلك متحف أنقرة إلى حضارات الأناضول ومتحف أنطاليا وغيرها من المتاحف والمواقع الاثرية في عموم المدن التركية.
رجل الأعمال التركي رحمي كوتش والفنان التركي أجون سانلي سوي كانا أيضا من بين الذين زاروا قصر توبكابي وتفاعلوا مع المبادرة وأبدوا سعادتهم بالمشاركة فيها، وقالوا إنها أتاحت لهم فرصة الذهاب برحلة تاريخية والتعرف عن قرب على حضارات وتاريخ بلدهم.
وبدأ الأتراك بالمشاركة والتفاعل مع مبادرة "سيلفي في المتحف" منذ العام الماضي، لكن التفاعل تضاعف خلال هذا العام، وتصدر وسم المبادرة حديث مواقع رواد التواصل الاجتماعي منذ منتصف يناير/كانون الثاني الحالي.
وأكثر ما ساعد الحملة في الانتشار والوصول هو توجيه مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمتابعيهم إلى زيارة المتاحف ورؤية ما فيها من تاريخ وحضارة، وكتب أحدهم "سيبقى ذلك في أذهانكم طوال حياتكم بغض النظر عما ستنفقونه من مبالغ لتذاكر الدخول".
|الحكومة التركية تفاعلت مع المبادرة وأقامت فعاليات ومسابقات (مواقع التواصل)