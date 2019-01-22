حروف السياب تتساقط في البصرة

عمار الصالح-البصرة

علي هو واحد من الزوار والوافدين الذين يقصدون نصب السياب في مدينة البصرة لاستذكار حياة الشاعر والتغني بقصائده.

مدرسة الشعر الحر

يعد بدر شاكر السياب (1926-1964) أحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي ومن أشهر شعرائه، ولد في قرية جيكور جنوب البصرة وقدم العديد من الأعمال الشعرية، وأصبحت قصائده جزءا من المناهج الدراسية وتحولت بعضها إلى قصائد مغناة، وتناولت قصائده الحياة الاجتماعية والعاطفية والشوق إلى وطنه وقريته.

يقول علي سلمان -وهو شاب عشريني جاء من شمال البصرة ليزور نصب السياب- " لم أجد ما كنت أحمله من رؤية لهذا الشاعر الكبير متجسدة في تمثاله الذي انتصب على شط العرب، ولا أرى اهتماما يليق بمكانة الشاعر وتاريخه العريق".

ولا يزال علي على خلاف أقرانه يحفظ قصائد للسياب التي تعلمها في مدرسته الريفية شمال البصرة أو من قصائد قرأها في دواوين الشاعر التي مثل فيها السياب أهم الاتجاهات الشعرية التي عرفها عصره آنذاك لتخلد في دواوين أنشودة المطر وشناشيل ابنة الجلبي وإقبال وأعاصير وديوان الهدايا.