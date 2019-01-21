عندما تصبح كتابة الذات علاجا نفسيا

في ورشات الكتابة الإبداعية، سواء في الفضاء الرقمي أو في الروايات أو المقالات، تبدو حاجة المرء لإعادة النظر في حياته دائما أمرا مهما، بل إنها تبدو للمحللين النفسيين نهجا قد تكون له آثار إيجابية.

وفي هذا السياق، قدم باسكال سنك في صحيفة لوفيغارو الفرنسية مادة تلقي الضوء على كتابة السيرة الذاتية وآثارها على الكاتب، وألحقت به الصحيفة مقابلة مع عالم النفس والكاتب فيليب غرمبير لمزيد من الإيضاح.

في بداية المقال، تساءل سنك عمن لديهم الرغبة في أن يكتبوا سيرهم الذاتية، مشيرا إلى أن إغراء الكتابة لاستعادة الخيط الناظم لحياة المرء وعن الناس الذين كانوا مهمين وقت لقائه بهم أمر لا يقاوم، كأنه عودة أبدية.

قرب من الواقع

واستشهد الكاتب على صحة رأيه بالعدد المتزايد من السير الذاتية على الإنترنت، ورأى أن الأمر يساعد على نشر التجربة الشخصية لقياس الجاذبية، متسائلا هل ذلك دليل على الفردية المظفرة؟ أم أنه بالأحرى إظهار الجانب المفيد إن لم يكن نوعا من العلاج.

وقال إن تجربة الكتابة عن الذات تكشف للمرء عن عقل لا يتوقف في العمل وتبقيه أقرب للواقع وقادرا على الانفصال والنقد الذاتي، مشيرا إلى أهمية التطرق لهذا النوع من الأبحاث التي تضخم الأنا، ولكنها في الوقت نفسه تبقيها مكانها.