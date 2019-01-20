"شهد المقابر".. سردية المأساة السورية

في روايته الأولى، تتكشف طراوة تجربة أدبية تكاد تلغي المسافة بين الكاتب وموضوعه. نص مكتوب بدم ودمع، صيغ في شكل مذكرات شاب سوري عاش المأساة من مختلف المواقع والزوايا، يتولى صديق له ترتيبها وصياغتها في متن رواية تحيي ذكرى الضحايا والجناة على حد سواء.

هو نص بنفَس تجريبي يوثق يوميات العراء والشتات والفجيعة، بروح ساخرة لاذعة أحيانا، وبحس شاعري عميق أحيانا أخرى.

شاعرية في كتابة المأساة

في استهلال للكتاب، ينبه محمد المير غالب النقاد تجاه خروج الرواية عن المعايير والضوابط الحاكمة لصناعة السرد، منقادة لدفق الخاطرة والذاكرة وفعل التأمل، غير أن هذا "الإنذار الكاذب" لم يمنع لجنة تحكيم جائزة كتارا للرواية العربية 2017 من تتويج العمل (440 صفحة) وطباعته ضمن منشورات الجائزة.

عن هذا الدفق السردي المنفلت، يقول الكاتب للجزيرة نت "بدأت كتابة الرواية على برنامج المذكرات في هاتفي المحمول قبل أن أتم عامي الثاني والعشرين، كنت لا أملك أدنى خبرة في تقنيات السرد الروائي. كتبتها على سبيل رد الصفعة، دخلت عالمها وكأني أدخل في شجار بين شباب الحارة.. حقيقةً طغت الشعرية على النص دون وعي صريح مني بل بعفوية المكسور الغاضب الذي لا يجرؤ على الصراخ إلا داخل روايته".

محمد المير غالب كتبت "شهد المقابر" على سبيل رد الصفعة (الجزيرة)

مسار الشخصية الرئيسية والساردة "زياد" يتخذ منحى بحث عن التطهر من خطيئة الدم والخراب. يحكي ويوثق مذكراته كي تكون شاهدا على الإثم الجماعي في حق البلاد والمستقبل. يحكي من مواقع مختلفة، من داخل المأساة وخارجها، من وجهة نظر هذا الطرف ونقيضه، حتى يتعذر أحيانا الفرز بين الجلاد والضحية.