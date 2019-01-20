حزن في لبنان على رحيل الإعلامية والروائية مي منسي
تفاعل اللبنانيون من مختلف أطياف المجتمع مع رحيل الإعلامية والروائية مي منسي "بعد معاناة من طارئ صحي منذ نحو أسبوع".
ومما زاد مشاعر الأسى والحزن في الأوساط الإعلامية والأدبية داخل لبنان وخارجه أن وفاة مي منسي جاءت بعد أسبوعين فقط من اختيار روايتها "قتلت أمي لأحيا" ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019.
وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة على تويتر "سنفتقدك مي منسي... لبنان سيفتقد روحك الجميلة وابتسامتك وكلماتك التي دخلت القلوب والتي ستبقى إرثا للبنان واللبنانيين".
كما كتبت المغنية إليسا "مي منسي، رمز الكلمة والحب والشعر والأدب والإعلام الرصين اللبق... اللي متلها ما يموتو، اللي متلها بيدخلو التاريخ... الله يرحمها".
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ولدت منسي عام 1939، وحصلت على دبلوم دراسات عليا في الأدب الفرنسي، وبدأت العمل في الإعلام عام 1959 في "تلفزيون لبنان" مذيعة ومعدة لبرنامجي "نساء اليوم" و"جرف على طريق الزوال"، ثم عملت في صحيفة "النهار" ناقدة في شؤون الأدب والمسرح والموسيقى.
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وبجانب عملها الإعلامي كان لها إنتاجها الأدبي المميز، فأصدرت روايات "أوراق من دفاتر شجرة رمان"، و"المشهد الأخير"، و"الساعة الرملية"، و"حين يشق الفجر قميصه"، و"تماثيل مصدعة".
ووصلت روايتها "أنتعل الغبار وأمشي" للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008.