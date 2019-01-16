"حمدة وفسيكرة".. النسخة الخليجية من سندريلا

عماد مراد-الدوحة

حكاية سندريلا التي يحملها العاشق على حصانه الأبيض لينقذها من ظلم الآخرين، تعد أشهر قصص الأطفال انتشارا حول العالم، إلا أن أبطال تلك القصة يتغيرون مع تغير المناطق، فعندما انتقلت حكاية سندريلا إلى الخليج باتت بطلتها تدعى "حمدة" وبات مخلصها من الظلم سمكة "فسيكرة".

وتدور أحداث قصة حمدة -المتوارثة شفهيا- على شاطئ البحر، حيث تأتي سمكة فسيكرة السحرية لتنقذ حمدة من زوجة الأب وتجمعها مع الشيخ الوسيم بعد أن عانت حمدة من ظلم كبير على يدها منذ وفاة والدتها، لتبرز الحكاية عناصر الظلم والإجحاف، وتظهر بالمقابل مكافأة المظلوم، وأن الظلم مهما قويت شوكته حتما سينهار.

ارتباط الشعب الخليجي عموما والقطري خصوصا بالبحر جاء بسبب رحلات الصيد والغوص التي كانت مصدر الرزق الوحيد لتلك المنطقة، فارتبطت كافة مناحي الحياة بما فيها الحكايات بالبحر وأسراره.

أحداث قصة حمدة وفسيكرة التي أعادت إحياءها الكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في جامعة قطر كلثوم بنت علي الغانم، مماثلة تماما في المغزى الذي تحتويه قصة سندريلا العالمية، التي تدور أحداثها حول فتاة تدعى سندريلا تعيش في ظروف صعبة تنقلب حياتها فجأة إلى حياة منعمة بعد أن كانت تعيش مع زوجة الأب كخادمة ولم يتبق لها أحد إلا بعض العصافير والفئران الذين أصبحوا أصدقاءها يساعدونها في أعمال البيت والتنظيف.

وتمر الأيام الصعبة إلى أن طلبها للزواج أمير تلك البلاد، فتتحول حياة سندريلا من البؤس إلى السعادة والمال، ليتحقق مغزى القصة القائمة على أن الظلم لا يدوم.

التراث القطري

الغانم التي بثت الحياة من جديدة في حكاية "حمدة وفسيكرة"، تعتبر أن التراث القطري بحاجة إلى المزيد من الاهتمام للمحافظة عليه من الضياع.