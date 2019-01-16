المتحف العراقي.. تاريخ عريق وحاضر حزين

ليث ناطق-بغداد

في منطقة العلاوي بقلب العاصمة بغداد، يبدو المتحف العراقي وكأنه في غير محله بالنظر إلى مشهد عام يتمازج فيه صخب السيارات وعوادمها، وأصوات الباعة المتجولين، أما مبنى المتحف فلا تميزه سوى أناقته وبساطته وحديقة، وفي الجانب الآخر مكتبة المتحف، وكل هذا خلف سياج ذي قضبان حديدية سود.

ويعود تاريخ المتحف لبدايات نشوء الدولة العراقية الحديثة إبان الانتداب البريطاني، فمع إقبال بعثات التنقيب وتزايد القطع الأثرية المكتشفة، تولّدت عند مستشارة الحاكم البريطاني السيدة دونت بيل فكرة إنشاء متحف يعرض هذه القطع النفيسة، وطبقت فكرتها سنة 1923، وعرضت في أحد جوانب بناية القشلة في السراي (شارع المتنبي حاليا) مجموعة من القطع الأثرية، وتولّت بنفسها الإشراف على المتحف لتكون أول مديرة له.

لكن ومع ارتفاع عدد القطع المكتشفة، ضاق المكان بمقتنياته، فنُقل سنة 1927 إلى بناية أكبر سعةً في شارع المأمون، ومع استمرار علماء الآثار في كشف المواقع الأثرية وتكاثر مقتنياته، صارت الحاجة ماسة لإنشاء متحف وفق المقاييس المعمول بها في المتاحف العالمية.

بدأ العمل في المتحف المصمم من قبل مهندس ألماني عام 1957 وانتهى بناؤه عام 1963، تحولت محتويات المتحف إلى البناية الجديدة وتم افتتاحه في موقعه الحالي عام 1966، ومنذ ذلك الحين شهد المتحف أكثر من توسعة، ففي العام 1983 أضيفت بناية أخرى للمتحف لتضم الكميات المتضاعفة من القطع الأثرية، وافتتحت قاعات جديدة على مر هذه السنوات، كانت آخرها عام 2017.