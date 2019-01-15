امبارك ولد بيروك.. الرواية بلغة موليير في بلاد المليون شاعر

السالك زيد-نواكشوط

عندما كان عمره 12 عاما، ووقع بين يديه كتاب "البؤساء" لفيكتور هيغو باللغة الفرنسية، لم يجد الطفل امبارك ولد بيروك مشكلة في قراءته، فوالده آنذاك كان من بين رجال يعدون على الأصابع يدرسون اللغة الفرنسية في الخمسينيات.

وقع الفتى في حب اللغة الفرنسية، وهو الذي ينحدر من أسرة متعلمة، ويعيش في مدينة أطار (شمالي موريتانيا)، التي عرفت بتنوعها العرقي، ومنذ ذلك الحين بدأ رحلته في عالم لغة موليير.

لعبت سهولة الحصول على كتب باللغة الفرنسية دورا كبيرا في تعمق امبارك ولد بيروك في الفرنسية، مدفوعا بشغف بدأ منذ الصغر، وتضافرت تلك الأمور لتجعله لاحقا من أبرز الكتاب الموريتانيين باللغة الفرنسية.

في لقاء مع الجزيرة نت يتحدث الروائي الموريتاني الحاصل على جوائز دولية، امبارك ولد بيروك عن بداياته مع الكتابة والصحافة، وعن رؤيته للأدبين الفرنسي والعربي في موريتانيا.

بداية المشوار

بعد إنهاء دراساته العليا في المغرب في تخصص القانون، عاد امبارك إلى موريتانيا، وفي عام 1986 بدأ العمل في الصحافة العمومية، ونشر قصصا قصيرة في جريدة الشعب.