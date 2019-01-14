 شاهد: كرنفال ثقافي جزائري احتفالا برأس السنة الأمازيغية

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شاهد: كرنفال ثقافي جزائري احتفالا برأس السنة الأمازيغية

احتفال ثقافي حاشد برأس السنة الأمازيغية في الجزائر العاصمة (الجزيرة)
احتفال ثقافي حاشد برأس السنة الأمازيغية في الجزائر العاصمة (الجزيرة)
فريد بلوناس-الجزائر
يحتفل الجزائريون -مثل شعوب المغرب العربي- برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969، الذي يوافق 12 يناير/كانون الثاني من كل عام، وتستحضر العائلات عاداتها وتقاليدها التي تؤكد تمسكها بالتراث المادي والروحي الأمازيغي لهذه المناسبة، عبر تنظيم احتفالات وأنشطة، كما أصبحت المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر بدءا من سنة 2017.

ونظمت مدينة الجزائر بهذه المناسبة عرضا لملحمة "أڤليذ.. الملوك العظماء"، التي تحكي المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، وأهم المعارك التي خاضها الملوك الأمازيع عبر مختلف الحقب التاريخية، مثل "ماسينيسا" و"سيفاكس" و"شيشناق" و"الكاهنة"، وغيرهم من رموز وقادة مملكة نوميديا. 
واستقطب العرض جمهورا كبيرا لمشاهدة لوحات فنية راقصة، عكست مشاهد من المعارك التي خاضها الملوك الأمازيغ عبر التاريخ.
 
وأوضح الفنان المسرحي عبد الرحليم زريبيع، الذي شارك في الملحمة، أن "الهدف من إحياء هذه المناسبة هو إبراز الموروث الثقافي والتاريخي، من خلال العادات والتقاليد المتوارثة في طريقة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية أو الفلاحية، التي تعبر عن التنوع الثقافي لمختلف مناطق الجزائر. 

الاستعراض الفني شهد مشاركة أكثر من ثمانين ممثلا، أدوا دور قادة الجيش الأمازيغي وقادة الجيش الإسلامي، بكامل لباسهم العسكري وأسلحتهم، إلى جانب أربعة ممثلين في أدوار الملوك الأمازيغ، وذلك من أجل إبراز كفاح هؤلاء القادة من أجل حماية مملكة نوميديا من الغزاة الرومان.
المصدر : الجزيرة
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