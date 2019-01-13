متحف قطر الوطني يفوز بجائزة مرموقة في مجال التصميم

في إنجاز استثنائي جديد قبل افتتاحه في مارس/آذار المقبل، فاز متحف قطر الوطني بجائزة أفضل إطلالة من الأسطح خلال النسخة الخامسة عشرة من جوائز مجلة "وول بيبر" السنوية للتصميم.

تدعو مجلة "وول بيبر" كل عام نخبة من كبار المبدعين في العالم لترشيح المشاريع والمصممين في 11 فئة -تتنوع من أفضل تصميم فندقي إلى أفضل منزل خاص جديد- حققت أصداء واسعة بين أهل التصميم خلال العام الماضي.

وتضم لجنة التحكيم لجوائز المجلة هذا العام أسماء شهيرة، مثل المهندس المعماري الدانماركي العالمي بياركيه إنغلز، والمصمم الكندي فيليب مالوين، والفنان الكوري الجنوبي دو هو ساه، وكبيرة الأمناء في قسم الهندسة المعمارية والتصميم بمتحف الفن الحديث باولا أنتونيلي، وغيرهم.

وقد وقع الاختيار على متحف قطر الوطني للفوز بجائزة أفضل إطلالة من الأسطح بفضل تصميمه الفريد، الذي استوحاه المهندس المعماري جان نوفيل من إعجابه الشديد بوردة الصحراء ذات الشكل البلوري التي تنمو في صحاري قطر الرملية.