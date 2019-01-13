تعرف على روايات قد تفوز إحداها بجائزة البوكر 2019

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر العربية ) في بداية يناير/كانون الثاني الحالي عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة في دورتها لعام 2019، وتضمنت 16 رواية صدرت في الفترة بين يوليو/تموز 2017 ويونيو/حزيران 2018، وجرى اختيار القائمة من بين 134 رواية ترشحت للجائزة.

واختيرت القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمي الناقد المغربي شرف الدين ماجدولين المختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية، والشاعرة الكاتبة الأكاديمية الباحثة السعودية فوزية أبو خالد، والشاعرة كاتبة العمود الباحثة الأردنية زليخة أبوريشة، والأكاديمي الناقد اللبناني لطيف زيتوني المختص بالسرديات، والأكاديمية المترجمة الباحثة الصينية تشانغ هونغ يي.

ومن بين قائمة الروائيين الـ16 الذين وصلت أعمالهم للقائمة الطويلة، ثمة أسماء مألوفة، من بينهم ستة سبق أن وصلوا للمراحل الأخيرة من الجائزة، هم: أميمة الخميس، وهدى بركات، وإنعام كجه جي، وواسيني الأعرج، ومي منسّى، وشهلا العجيلي.

لكن بخلاف هؤلاء الستة، شهدت دورة عام 2019 وصول عشرة كتاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة، وهم: محمد أبي سمرا، وإيمان يحيى، وجلال برجس، وحجي جابر، ومبارك ربيع، وكفى الزعبي، والحبيب السائح، وعادل عصمت، ومحمد المعزوز، وميسلون هادي.

وفيما يأتي عرض لأعمال الكتاب العشرة الجدد الذين وصلت كتبهم للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة المرشحة لنيل جائزة البوكر 2019.

غلاف رواية "رغوة سوداء" للأديب الإريتري حجي جابر (الجزيرة)

نساء بلا أثر

بعد أكثر من عشرة أعوام من الانقطاع عن كتابة الرواية، عاد الروائي اللبناني محمد أبي سمرا لتقديم روايته الصادرة عن دار رياض الريس ليمزج فيها بين الأدب والسيرة، عبر تقديم قصة رسامة أرمنية لبنانية تعيش في فرنسا.

تحكي الستينية ماريان سردا لمشاهد من حياتها منذ كانت شابة في بيروت، ونمط حياة عائلتها الأرمنية البرجوازية، وتجربة اغترابها الطويلة، وعلاقاتها المختلفة، وحتى لانتمائها إلى خلية فناني الحزب الشيوعي لفترة.

وتشرح كيف عايشت من فرنسا الثورة الإيرانية، وكيف توطدت علاقتها بصديقتها الشيعية اللبنانية المتمردة سارة التي تجاوزت مجرد الصداقة الطبيعية بينهما.

وقد دعتها سارة -التي كانت تنتقد مجتمعها المتدين وتعارض حزب الله- لزيارة بيروت، والتقت هناك بمعارضين سوريين هاربين من نظام الأسد، قبل أن تعود مرة أخرى لمنفاها الطوعي في فرساي الفرنسية بلا جذور ولا أثر!

يقول النقاد إن كل رواية تحوي شيئا من سيرة الروائي، وهو ما بدا جليا في فصول الرواية التي يطل منها أبي سمرا باستمرار وتحمل شخصيات الرواية بعضا من أفكاره المنشورة.