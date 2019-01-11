كتاب ثلاث قارات يلتئمون بالمغرب ويناقشون أحوال القدس

يستضيف اتحاد كتاب المغرب "المؤتمر العام التاسع لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية" بمشاركة رؤساء اتحادات القارات الثلاث، وذلك أيام 11 و12 و13 يناير/كانون الثاني الجاري بمدينة الرباط.

وجاء في بيان للاتحاد أن ذلك المؤتمر سيشهد مائدة مستديرة في موضوع "القدس في الساحة العالمية"، بمشاركة كتاب ومفكرين ومثقفين ومبدعين من اتحادات القارات الثلاث ومن بلدان أخرى.

وحسب البيان، فإن أهمية هذا المؤتمر الدولي تكمن في كونه الأول من نوعه الذي ينظمه اتحاد كتاب المغرب، وفي أهمية التظاهرة الثقافية الدولية المصاحبة له وحجم المشاركين فيها.

ويفتتح المؤتمر رسميا صباح يوم السبت بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، أما أشغال المؤتمر العام فتقام يومي الجمعة والسبت، في حين سيتم تنظيم المائدة المستديرة حول القدس يوم الجمعة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط.