وفاة أديب إسرائيل الأشهر.. هل كان مدافعا عن السلام أم الاحتلال؟

عمران عبد الله

مع إعلان وفاة الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز الجمعة الماضية، حرصت وسائل إعلام أجنبية وعربية على تعريفه كأديب "مدافع عن السلام والحوار" ويساري معتدل في محيط متشدد.

لكن هذه الصورة ليست الحقيقة، فقد كان عوز مؤيدا للحوار والسلام مع الفلسطينيين لأسباب رآها ضرورية لأمن إسرائيل وحفظ وجودها وتخفيف التوترات والتهديدات حولها، كما حرص على تأييد حل الدولتين لضمان النقاء العرقي والديني للمجتمع الإسرائيلي.

وقد تمت ترجمة بعض أعمال عوز (79 عاما) إلى العربية ونشرتها دور نشر عربية باعتباره "روائيا إسرائيليا كبيرا"، لكن المبالغة في الإشادة بأدبه لم تخل من خلفيات سياسية لا علاقة لها بأهميته الأدبية والثقافية.

وكان عوز محسوبا على الحمائم وتبنى توجها اشتراكيا ديمقراطيا واعتبر نفسه من المعارضين للاستيطان منذ بداياته، وكان مرحبا باتفاقية أوسلو، وطالب بالحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه أيد حروبا إسرائيلية على لبنان وغزة معتبرا إياها دفاعا عن النفس ضد "منظمات إرهابية" وهو بذلك متسق مع حزب "العمل" الإسرائيلي المنتمي ليسار الوسط، وكان واحدا من المقربين لقياداته، واقترب أيضا من حزب "ميرتس" اليساري ودعا الإسرائيليين في انتخابات عام 2003 للتصويت له.