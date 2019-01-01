قطر والهند.. شراكة واعدة للعام الثقافي 2019

أعلنت متاحف قطر أن جمهورية الهند ستكون الشريك الرسمي لدولة قطر في العام الثقافي 2019، وبذلك ينطلق برنامج حافل بالمعارض والمهرجانات والمسابقات والفعاليات الهندية والقطرية التي ستقام في كلا البلدين على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة.

ويهدف برنامج العام الثقافي 2019، إلى تعزيز التفاهم المشترك بين الهند وقطر من خلال دعوة الجمهور في البلدين لاستكشاف أوجه الشبه والاختلافات بين الثقافتين والاحتفاء بهما.

وقال سفير الهند في الدوحة بي كوماران "نتطلع لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية على مدار العام بطريقة تعكس بشكل جيد العلاقات الثقافية والإنسانية العميقة بين البلدين على مدار السنين".

وستتضمن الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل استعراضات وحفلات موسيقية ومهرجانات للأفلام ومعارض للرسم والتصوير ومهرجانات للأطعمة وعروض للأزياء ومعارض للخط العربي ومعارض للمنسوجات، إلى جانب دروس اليوغا.