قطر والهند.. شراكة واعدة للعام الثقافي 2019
أعلنت متاحف قطر أن جمهورية الهند ستكون الشريك الرسمي لدولة قطر في العام الثقافي 2019، وبذلك ينطلق برنامج حافل بالمعارض والمهرجانات والمسابقات والفعاليات الهندية والقطرية التي ستقام في كلا البلدين على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة.
ويهدف برنامج العام الثقافي 2019، إلى تعزيز التفاهم المشترك بين الهند وقطر من خلال دعوة الجمهور في البلدين لاستكشاف أوجه الشبه والاختلافات بين الثقافتين والاحتفاء بهما.
وقال سفير الهند في الدوحة بي كوماران "نتطلع لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية على مدار العام بطريقة تعكس بشكل جيد العلاقات الثقافية والإنسانية العميقة بين البلدين على مدار السنين".
وستتضمن الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل استعراضات وحفلات موسيقية ومهرجانات للأفلام ومعارض للرسم والتصوير ومهرجانات للأطعمة وعروض للأزياء ومعارض للخط العربي ومعارض للمنسوجات، إلى جانب دروس اليوغا.
|رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني(الجزيرة-أرشيف)
تقارب الشعوب
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في متاحف قطر أحمد النملة، إن الثقافة من أقوى الوسائل للتقريب بين الشعوب، وسيكون العام الثقافي قطر الهند 2019 عاما للاحتفاء بالقواسم المشتركة والاختلافات بين البلدين من خلال المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في البلدين.
ويمزج شعار العام الثقافي قطر الهند 2019 بين خط الدفاناجاري، أحد أشهر الخطوط الهندية، والخط العربي، حيث يتداخل الخطان مع بعضهما البعض ليشكلا رسمة مميزة تجسد المكانة التي تحتلها المهرجانات في قلوب الشعب الهندي، حيث يشهد هذا البلد العديد من المهرجانات المتنوعة على مدار العام التي تقدم أنشطة فريدة من نوعها تبرز أفضل ما في الثقافة الهندية.
ويشمل برنامج العام الثقافي قطر الهند 2019 عددا من أبرز الفعاليات التي ستقام في البلدين. ومن بين الفعاليات التي ستشهدها الهند عرض "زفاف مونسون الموسيقي" في شهر يناير/كانون الثاني 2019 بنيودلهي، ومعرض الفن المعاصر من قطر الذي يعد واحدا من أبرز المعارض القطرية التي تسلط الضوء على التحول الاجتماعي والحضري السريع الذي تشهده قطر من منظور مجموعة من فناني قطر الصاعدين الموهوبين.
وعلى الجانب الآخر، سيكون للهند حضور قوي في النسخة المقبلة من معرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث ستكون ضيف شرف المعرض، مما يتيح للجمهور القطري فرصة أفضل للتعرف عن قرب على الثقافة الهندية.
|ستقام في قطر عرض للمجموعة الموسيقية "راكس ميديا كوليكتيف" التي تبدع أعمالا متخصصة في الفن المعاصر وتُحرر كتبا وتشرف على تنظيم معارض.
عروض موسيقية
وسيقام في قطر عرض للمجموعة الموسيقية "راكس ميديا كوليكتيف" التي تبدع أعمالا متخصصة في الفن المعاصر وتُحرر كتبا وتشرف على تنظيم معارض، علاوة على مهرجان الهند الذي سيشمل عروضا وفنون بصرية تشمل الرقص التقليدي والموسيقى التقليدية (الهندية والغربية) إلى جانب فنون السينما والمسرح.
يذكر أن برنامج العام الثقافي، الذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، يزداد قوة عاما تلو آخر وتتواصل أنشطته في الاتساع.
وضم العام الثقافي قطر روسيا 2018 العديد من الفعاليات والمبادرات منها مباراة كرة قدم ودية جمعت بين فنانين وسياسيين من قطر وروسيا، وعرض أزياء لمصممين قطريين، ومعرض اللؤلؤ: كنوز من البحار والأنهار، وجميعها فعاليات جرت في روسيا، هذا بالإضافة إلى مشاركة روسيا في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2018 كضيف شرف.
وشهد العام الثقافي قطر روسيا 2018 عروضا موسيقية أدتها فرقة باليه إيغور موسييف، إلى جانب معرض الفن المعاصر والتصوير من قطر الذي أقيم على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي، ومعرض الفن الروسي التجريبي الذي نُظّم بالتعاون مع متحف تريتياكوف الحكومي ويعرض حاليا في مطافئ: مقر الفنانين.