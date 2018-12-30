يتحدث عاطفياً ولا يقول شيئاً.. ما رأي أرسطو في ترامب؟

عمران عبد الله

لكل رئيس أميركي أسلوبه في الخطابة والتواصل، لكن القاسم المشترك بينهم هو القدرة على "توجيه رسائل مقنعة ترتبط بشرائح كبيرة من المواطنين الأميركيين" بحسب الأستاذ المشارك بكتابة البلاغة والاتصال بجامعة ماساتشوستس دارتموث أنتوني آريغو.

وبغض النظر عن رأيك حول الرئيس الحالي دونالد ترامب واستخدامه المفرط لتويتر، فهو ناجح للغاية في القيام بذلك. والسؤال: لماذا وكيف يفعل ذلك؟ يقول آريغو في مقال منشور بموقع "ذاكانفيرسايشن" إن ترامب يستخدم إستراتيجيات بلاغية كانت موجودة منذ أكثر من ألفي عام.

كانت هناك العديد من التعريفات للبلاغة منذ أرسطو، وهي فن استخدام اللغة للإقناع أو ممارسة ودراسة التواصل الإقناعي. وتم تطويرها لأول مرة في اليونان القديمة، ونشأت حاجة الناس للدفاع عن أنفسهم بالمحاكم القانونية، وهو اختراع جديد تمامًا في ذلك الوقت.

وبما أن الأساليب الجدلية والبرهانية ضرورية لإيجاد الحقيقة بالمسائل النظرية، فإن الأساليب البلاغية مطلوبة بالأمور العملية مثل الفصل في إدانة شخص ما أو براءته عند توجيه اتهام إليه بمحكمة قانونية.

وكان الفيلسوف اليوناني أرسطو (384-322 قبل الميلاد) أحد أكثر المفكرين تأثيراً في العالم بهذا الصدد حيث كان طالبا لدى أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر. كتب عن الفلسفة والشعر والموسيقى والبيولوجيا وعلم الحيوان والاقتصاد ومواضيع أخرى.