رشيد طه وأريثا فرانكلين وآخرون.. مشاهير رحلوا عام 2018

يناير/كانون الثاني



7- المغنية الفرنسية الشهيرة فرانس غال عن 70 عاما التي عرفت خصوصا في الستينيات والثمانينات من القرن الماضي.



15- دولوريس أوريوردان (46 عاما) مغنية الفرقة الإيرلندية "ذي كرانبريز".



فبراير/شباط

18- إدريسا ويدراوغو (64 عاما) المخرج المتحدر من بوركينا فاسو الحائز جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان السينمائي عام 1990 عن فيلم "تيلاي".



24- سريديفي (54 عاما) التي كانت تعتبر إحدى أبرز ممثلات بوليوود.



مارس/آذار

14- ستيفن هوكينغ (76 عاما) العالم الفيزيائي البريطاني الذي كان مصابا بمرض التصلّب اللوحي الذي شلّه وأقعده. عرف بأعماله حول الكون. أصبح أيقونة بعد نشر كتابه "تاريخ موجز للزمن" عام 1988.

المغني الفرنسي الراحل شارل أزنافور (غيتي)





13- ميلوش فورمان (86 عاما) المخرج السينمائي الأميركي التشيكي الذي نال مرتين جائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج عام 1976 عن فيلم "وان فلو أوفر ذا كوكوس نيست" (طار فوق عش المجانين) وعام 1985 عن فيلم "أماديوس".



20- أفيتشي (28 عاما) المنتج الموسيقي السويدي الشهير لموسيقى التكنو واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ.



مايو/أيار



7-موران (57 عاما) واسمها الحقيقي كلودين لويبارتس وهي مغنية بلجيكية.



14- توم وولف (88 عاما) الكاتب الأميركي وأبرز وجوه الصحافة الحديثة ومؤلف الكتاب العالمي الشهير الذي حقق مبيعات عالية "بونفاير أوف فانيتيز".



14-وليام فانس (82 عاما) فنان رسوم الكاريكاتير البلجيكي.



22- فيليب روث (85 عاما) عملاق الأدب الأميركي مؤلف روايات مثل "الوصمة البشرية" الذي غالبا ما ورد اسمه بين المرشحين لنيل جائزة نوبل لكنه لم يحصل عليها.

يونيو/حزيران

18-مغني الراب الأميركي أكس أكس أكس تِنْتاسيون (20 عاما) الذي قتل بالرصاص في فلوريدا.



يوليو/تموز



5- كلود لانزمان (92 عاما) المخرج السينمائي والصحفي الفرنسي مؤلف كتاب "المحرقة" عام 1985.

ستان لي (95 عاما) أسطورة القصص المصورة الأميركية (رويترز)





أغسطس/آب

11- في أس نايبول (فيديادهار سوراجبراساد نايبول، 85 عاما) الكاتب البريطاني الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2001.



16- أريثا فرانكلين (76 عاما) أسطورة الغناء الأميركية الملقبة بـ"ملكة موسيقى السول".



سبتمبر/أيلول

6- بيرت رينولدز (82 عاما) نجم هوليوود في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.



12- رشيد طه (59 عاما) المغني الجزائري ونجم الروك الفرنسي في الثمانينيات.



أكتوبر/تشرين الأول



1- شارل أزنافور (94 عاما) عملاق الأغنية الفرنسية المتحدر من أصول أرمنية.



6- مغنية الأوبرا الإسبانية مونسرات كاباليه (85 عاما).



15- أرتو باسيلينا (76 عاما) الكاتب الفنلندي المعروف بروايته "عام الأرنب البري".



نوفمبر/تشرين الثاني

12- ستان لي (95 عاما) أسطورة القصص المصورة الأميركية وصانع شخصيات أيقونية مثل الرجل العنكبوت (سبايدرمان) والرجل الأخضر (هالك).



26- برناردو برتولوتشي (77 عاما) عملاق السينما الإيطالية مخرج فيلم "آخر تانغو في باريس" و"الإمبراطور الأخير".



ديسمبر/كانون الأول

28-الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز (79 عاما) الذي اشتهر بتأييده لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.