لماذا يحتفل المسيحيون بميلاد المسيح في يومين مختلفين؟

عمران عبد الله

25 ديسمبر/كانون الأول، ليس التاريخ المذكور في الكتب المسيحية المقدسة كيوم لميلاد المسيح عليه السلام، وفي الواقع فالكتب المسيحية المقدسة لم تصرح على وجه التحديد أو في أي وقت من العام وَلدت السيدة مريم ابنها المسيح في بيت لحم، ولم يحتفل المسيحيون الأوائل بميلاد السيد المسيح.

لكن مجمع نيقية حدد -عام 325 من الميلاد- أن ميلاد المسيح كان بين منتصف ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول ونهار 25 ديسمبر/كانون الأول في العام الأول من التقويم الميلادي، أي قبل 2018 سنة شمسية كاملة بالضبط.

إذن، كيف ومتى أصبح 25 ديسمبر/كانون الأول من كل عام -أو 7 يناير/كانون الثاني لدى بعض الكنائس الشرقية والقبطية- يعرف بعيد ميلاد المسيح؟ ولماذا يحدث الفرق بين اليومين؟

يعتقد المسيحيون أن المسيح هو نور العالم، لذلك رأى المسيحيون الأوائل أن هذا هو الوقت المناسب للاحتفال بميلاد المسيح، إذ يقع 25 ديسمبر/كانون الأول أيضا قريبا من وقت الانقلاب الشتوي في 21 أو 22 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي كان يتم الاحتفال به في شمال أوروبا وشرقها بعيد الأنوار، أو مهرجان منتصف الشتاء الذي تنتصر فيه الشمس على ظلام الشتاء، ويكون الوقت بين شروق الشمس وغروبها أقصر أيام العام.

وربما تكون الكنيسة قد استعارت الاحتفال في هذا التوقيت لأسباب تتعلق بالتنافس الديني مع الوثنيين. وفي توقيت مقارب أيضا، يتم الاحتفال بعيد الأنوار "حانوكا" اليهودي الذي يستمر ثمانية أيام، وهو عيد سرور يمتنع اليهود فيه عن الحزن ويؤدون بعض الطقوس الدينية.

جانب من احتفالات إحدى الكنائس الكاثوليكية الأوروبية بميلاد المسيح ليلة 24-25 ديسمبر/كانون الأول (الأناضول)