منجي الفرحاني.. حلم الثورة بالريشة والكاميرا والكلمة

أسماء البكوش-تونس

بضفائر "بوب مارلي" وسمرة لاتينية وقلادة تونسية تراثية، وجنسية هولندية تونسية ولسان عربي ثائر، يهرول الفنان التشكيلي والسينمائي والروائي التونسي منجي الفرحاني لاستقبال زوار معرضه، مجيبا عن استفساراتهم، يستمع لتعليقاتهم على لوحاته المعروضة في دار الثقافة "ابن رشيق" بالعاصمة تونس

إنه "حنين" عنوان معرض يجمع أكثر من 40 لوحة رسمت ما بين 1987 و2018، تحمل بين طياتها بلدين عشقهما الفرحاني: تونس وطنه وهولندا بلد لجأ إليه يوم ضاق به الموطن وخاف بطش نظام استبدادي في التسعينيات.

كان الفرحاني (50 عاما) طالبا بكلية الآداب بجامعة منوبة ناشطا في الاتحاد العام التونسي للطلبة، وهو معروف بمواقفه الرافضة للدكتاتورية، ينحدر من مدينة سيدي بوزيد (وسط البلاد) ويقيم مع عائلته في مدينة الكاف (شمال غربي).

"قررت مغادرة البلاد في التسعينيات حين اكتشفت أن انتخابات عام 1989 كانت مزورة وأن التغيير والديمقراطية التي وعد بها نظام السابع من نوفمبر (في إشارة إلى نظام بن علي الذي استولى على السلطة في ذلك اليوم من عام 1987) لم تكن سوى خدعة ينوي من ورائها إلقاء القبض على كل معارضيه" يتحدث منجي الفرحاني للجزيرة نت.