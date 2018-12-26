 بالفيديو .. مقهى رضا علوان يعيد روح بغداد

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بالفيديو .. مقهى رضا علوان يعيد روح بغداد

تنبعث من أركانه رائحة القهوة ويعد متنفسا للمثقفين والعوائل العراقية الباحثة عن الأناقة البغدادية والتراث الأصيل، بعيدا عن الهموم الحياتية والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف ببلادهم.

إنه مقهى رضا علوان الذي افتتح عام 1960 في منطقة الكرادة الشرقية وسط بغداد، حيث كان دكانا صغيرا لبيع أصناف القهوة، ثم تطور ليصبح مقهى كبيرا.

يقيم المقهى نشاطات ثقافية تجمع المثقفين والشعراء والكتاب في أمسيات شعرية ومهرجات سينمائية. واتصفت المقاهي والملتقيات من هذا النوع بأثرها الإيجابي على الوسط الثقافي والسياسي خلال فترات متنوعة من تاريخ بغداد.

الجزيرة نت زارت المقهى وأجرت لقاءات مع بعض مرتاديه من الكتاب والمثقفين الذين امتدحوا تجربته واعتبروا أنه بات مكانا يدعو إلى الحياة والتأمل والسلام وسط ضجيج الحياة وهمومها. تعرف على المزيد عن هذه المقهى الذي أعاد الروح للعاصمة بغداد عبر هذا الفيديو.

المصدر : الجزيرة
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