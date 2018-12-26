قيمتها 300 ألف دولار.. إطلاق جائزة الدوحة للكتابة الدرامية

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة في قطر إنشاء "جائزة الدوحة للكتابة الدرامية"، وهي جائزة سنوية تُمنح لكتّاب الدراما المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف دولار أميركي.

وتهدف الجائزة لتعزيز دور كتّاب الدراما في القيام برسالتهم النبيلة تُجاه مجتمعاتهم، وذلك من خلال المساهمة في تطوير الكتابة الدرامية بوصفها أداة تنمية الوعي بقضايا الإنسان، ومصدرا للأعمال الدرامية التي ترتقي بالوجدان وترفع الذوق الجمالي.

وسيكون إعلان قانون الجائزة وشروط الترشح في الربع الأول من عام 2019 وستوزع الجائزة بالتساوي كالتالي:

1-النص المسرحي: تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أميركي.

2-السيناريو التلفزيوني: تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أميركي.

3-السيناريو السينمائي: تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أميركي.

ويأتي إعلان إنشاء هذه الجائزة بعد نحو شهر على تنظيم "ملتقى كتاب الدراما" بقطر ندوة عن "الدراما العربية وآفاق التغيير الحضاري" بمشاركة نقاد وفنانين وكتاب من قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن وفلسطين ولبنان والعراق والسودان والمغرب والجزائر وتونس وتركيا.

وتم تدشين "ملتقى كتاب الدراما" في الدوحة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة بهدف المساهمة في الارتقاء بالكتابة الدرامية العربية، وجعلها من أفضل الوسائل الفنية تعبيرا عن قضايا المجتمع ورفع ذائقته الجمالية ووعيه المجتمعي.