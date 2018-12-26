البحث عن الزمن الضائع.. منظور تاريخي للانشغال

عمران عبد الله

بدت التوقعات في القرن الماضي وكأنها وعود للمستقبل، ستكون ساعات العمل قصيرة، وسيأخذ أبناؤنا عطلات طويلة وستكون لديهم مرونة كبيرة في اختيار العمل وساعات الدوام، في حين سيؤدي التقدم الاقتصادي والتكنولوجي إلى تقليص ساعات العمل اليومية.

لم يكن هناك ما يشكك في أن هذه الأفكار لن تتحقق، فقد وفرت تكنولوجيا الاتصالات وأدوات النقل والمواصلات وصناعة السيارات والطائرات ما يوفر الوقت ويجعل الحياة أكثر سرعة ويقلل الأعباء، وبدأ الخبراء يتساءلون عما سيفعله الناس بأوقات فراغهم الطويلة، لكن ما حدث في الواقع كان مختلفا تماما.

تبين لاحقا أن ضيق الوقت والانشغال الزائد سيكونان من أكبر مشكلات البشر، وفي كل مكان يبدو الناس مشغولين حتى في أوقات العطلة والإجازة، وتحولت الأدوات التي يفترض أن توفر الوقت مثل السيارات والرسائل الإلكترونية وتطبيقات المحادثة والهواتف الذكية لتصبح أكثر ما يسرق الوقت والذهن، فالناس لا يكفون في عصرنا الحالي عن التذمر من إشارات المرور ومحادثات الشبكات الاجتماعية والواتساب على سبيل المثال.

فعندما استخدم البشر الساعات لقياس الوقت في القرن الـ18 بدؤوا يفهمون الوقت كنوع من المال، وازداد إدراك الوقت كعملة رسوخا بمجرد أن بدأ نظام العمل الحديث يقيس ساعات العمل ماليا ويحدد فترات الدوام، وأصبح كثير من الناس يشعرون بالقلق من "إهدار الوقت" أو الحاجة لادخاره لوقت الحاجة مثلما يفعلون مع المال.

ومع تسارع وتيرة الحياة أصبح استثمار الوقت مفهوما رائجا، وأصبح الناس يرون وقتهم أكثر قيمة وأكثر ندرة على حد سواء، وصار الكثيرون يرغبون في استخدام أوقاتهم "بشكل أكثر ربحية"، لكن هذا مختلف تماما عن التصورات القديمة عن الوقت، فعلى سبيل المثال جادل فيلسوف اليونان أرسطو بأن الفضيلة يمكن الوصول إليها من خلال التأمل وليس من خلال نشاط مستمر لا نهاية له.

ولا يزال أولئك الذين لديهم رواتب أكبر يشعرون بمزيد من القلق بشأن وقتهم، وحتى أوقات الترفيه والراحة صارت مدفوعة الثمن، فالقدرة الفورية على تلبية الرغبات تولد أيضا نفاد الصبر وضيق الصدر، وبالطبع فإن تقنيات التواصل مثل تطبيقات المحادثة الفورية والهواتف الذكية تضاعف الضغط والتوتر الناجم عن ضرورة الاستفادة من الوقت بطريقة أفضل و"أكثر إفادة وربحية".