مفلح العدوان.. جائزة "الطائر" تعزز الحوار بين العرب والغرب

هدا سرحان-عمّان

فاز الأديب الأردني مفلح العدوان بجائزة "الطائر" للتبادل الإبداعي بين الأردن ومدينة درم البريطانية في دورتها الأولى، عن مجمل أعماله في مختلف الفنون الأدبية من الرواية والقصة والمسرح.

ويقول العدوان إن خصوصية الجائزة تكمن في هدفها الرامي للتبادل الإبداعي والثقافي بين الأردن وبريطانيا، بمبادرة من المؤسسات التي اقتنعت بضرورة منح فرص للكتّاب وللمثقفين للاطلاع على فضاءات أخرى، وخصوصيات يمكن التعبير عنها إبداعيا بعد عقود من طغيان الخطابات السياسية والصراعات التي لم يكن فيها مساحات متروكة للثقافة والأدب والإبداع.

وتنطلق الجائزة -بحسب العدوان- من "تعظيم الدور الذي يمكن أن يقوم به الأدب بشكل خاص والثقافة بشكل عام في مد الجسور الحضارية بين الأمم، انطلاقا من الخصوصيات الإنسانية التي تجمع وتعظم من قيم المحبة والتسامح والتواصل الحضاري، حيث الأدب والإبداع بوتقة تنصهر فيها الرؤى الجمالية والأفكار البناءة والتفاعل الراقي".

وتشرف على الجائزة لجنة مشتركة من عدة جهات أدبية وثقافية وأكاديمية، هي: معرض درم للكتاب الذي تمثله مؤسسة الكتابة الشمالية الحديثة في بريطانيا، والمعهد البريطاني في عمّان ممثلا بمجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام، بالإضافة إلى كلية سانت ماري في جامعة درم، والمجلس الثقافي البريطاني، والأكاديمية الأردنية البريطانية فادية الفقير.

وقال الكاتب الأردني "هناك قارئ غربي متلهف لمعرفة الكثير عنا وعن عوالمنا، خاصة بعد عواصف العنف والسياسة التي مرت بها منطقتها وأثرت أيضا على العالم، ولعل مثل هذه الجائزة وغيرها تتيح الفرصة لتعزيز هذا الحضور المختلف عن السائد الذي وصلهم، وشكلوا منه صورة نمطية عن أدبنا وعن مجتمعاتنا العربية".