ما السلفية؟.. كتاب جديد للمفكر عزمي بشارة
عماد مراد-الدوحة
للوهلة الأولى يبدو من الصعب أن يضيف كاتب جديدا حول موضوع السلفية، بعد كل ما كتب عنها طوال العقود الماضية، لكن المفكر عزمي بشارة أضاف إلى المكتبة العربية بحثا تحت عنوان "في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟"، محاولا تقديم إضافة حقيقية حول القضية المثيرة للجدل.
الجديد في الكتاب أنه تناول الظاهرة من مداخل غير تقليدية، حيث استخدم المنهج التاريخي التحليلي والنقدي، وظهرت فيه بصمة الكاتب الذي درس وألف في الفلسفة وعلم الاجتماع وحتى الأدب والسياسة.
ويمثل الكتاب مساهمة مهمة على المستويين النظري والتحليلي التاريخي النقدي في فهم ظاهرة السلفية على مختلف اتجاهاتها، ويتميز بقدراته التفكيكية للمفاهيم الشائعة وتبسيطها وفتح أفق معرفة جديدة لها.
في بداية الكتاب حاول بشارة تعريف الظاهرة (السلفية)، وفك شفرة المصطلح الذي بث فيه الإمام أحمد بن حنبل الروح في القرن الثالث الهجري، وذاع صيته على يد ابن تيمية، قبل أن يبعث من جديد بقوة من خلال الحركة التي أسسها الإمام محمد بن عبد الوهاب في القرن الحادي عشر للهجرة.
|بشارة يوقع على كتاب ما السلفية (الجزيرة نت)
وقد لفت الكتاب النظر إلى تعدد مفهوم السلفية، مفرقا بشكل أساسي بين السلفية الإصلاحية وتلك الدعوية والعلمية وحتى الجهادية. كما فرق بشارة بين السلفية والوهابية، وأوضح العلاقة بين سلفية "أهل الأثر" الأولون وسلفية ابن تيمية، وصولا إلى السلفية الوهابية.
ويحصر الكتاب معنى مصطلح السلفية في ثلاث معانٍ هي العودة إلى الكتاب والسنة، ونبذ البدع، وإنكار المحدثات، ويحاول الكاتب الربط بين مفهوم السلفية ومفهوم الأصولي ويظهر حجم الاختلاف بين المفهومين.
الكتاب الذي تتجاوز صفحاته الـ200 صفحة متوسطة الحجم، يأتي فصله الثاني بعنوان "عن التكفير"، ويؤرخ لمدى تأثر الحالة السلفية بالتكفير والتأثير فيه، لكن هذا الفصل -وعلى عكس سابقه- حمل روحا تعميمية، ولم يأخذ في الاعتبار التنوعات الواسعة في التيار السلفي. ففي إحدى فقراته اعتبر الكاتب أن "السلفيين الطهرانيين" يميلون إلى عدم الاختلاط بغير السلفيين ويبدّعونهم، ويقولون بمقاطعتهم اجتماعيا في الحد الأدنى، حتى لو كانوا أبناء عائلة واحدة.
أما الفصل الثالث فيناقش "السلفية والحركات الإسلامية"، وكيفية "مأسسة" السلفية في السعودية من خلال "هيئة كبار العلماء" وغيرها. وكيف تأثرت السلفية بالتيارات الإسلامية الأخرى وأثرت فيها، كما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في 1928 في مصر.
وأما الفصل الأخير من الكتاب الذي أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فيتناول "الوهابية في هذا السياق" وفي هذا الفصل يشبه المؤلف الحركة الوهابية وكأنها أشبه بتأسيس دين جديد عبر تخيل التماثل مع بزوغ نجم الإسلام في مكة والمدينة. مشيرا إلى أن الوهابية صارت حركة دعوية وتبشيرية جراء مأسسة العلاقة بين الدعوة والسلطة، وهي نظرة تختلف كثيرا مع مفكرين قوميين أيضا كبرهان غليون مثلا الذين رأوا الحركة الوهابية كإحدى محاولات إحياء الأمة وانبعاثها.
وخلال الصالون السياسي التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا الذي عقد أمس السبت بالمعهد، قدم بشارة عرضا شاملا لمفهوم السلفية من خلال كتابه، وأجاب على أسئلة الحضور، مؤكدا أن هذا الكتاب يضع مصطلح السلفية في إطاره التاريخي.
واعتبر بشارة أن مصطلح السلفية يروج له في الدراسات العربية وكذا السوق البحثية لدراسات الإسلام على أنه يخص طريقة تدين متزمت في الجزيرة العربية، غير أن هذا الضرب من التدين ليس حكرا على الجزيرة العربية، بل يشمل كذلك المجتمع الشيعي.