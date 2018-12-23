ما السلفية؟.. كتاب جديد للمفكر عزمي بشارة

عماد مراد-الدوحة

للوهلة الأولى يبدو من الصعب أن يضيف كاتب جديدا حول موضوع السلفية، بعد كل ما كتب عنها طوال العقود الماضية، لكن المفكر عزمي بشارة أضاف إلى المكتبة العربية بحثا تحت عنوان "في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟"، محاولا تقديم إضافة حقيقية حول القضية المثيرة للجدل.

الجديد في الكتاب أنه تناول الظاهرة من مداخل غير تقليدية، حيث استخدم المنهج التاريخي التحليلي والنقدي، وظهرت فيه بصمة الكاتب الذي درس وألف في الفلسفة وعلم الاجتماع وحتى الأدب والسياسة.

ويمثل الكتاب مساهمة مهمة على المستويين النظري والتحليلي التاريخي النقدي في فهم ظاهرة السلفية على مختلف اتجاهاتها، ويتميز بقدراته التفكيكية للمفاهيم الشائعة وتبسيطها وفتح أفق معرفة جديدة لها.

في بداية الكتاب حاول بشارة تعريف الظاهرة (السلفية)، وفك شفرة المصطلح الذي بث فيه الإمام أحمد بن حنبل الروح في القرن الثالث الهجري، وذاع صيته على يد ابن تيمية، قبل أن يبعث من جديد بقوة من خلال الحركة التي أسسها الإمام محمد بن عبد الوهاب في القرن الحادي عشر للهجرة.