الدرعية معقل الدعوة والإمارة.. هل تغير مجددا وجه السعودية؟

عمران عبد الله



وأقيمت منافسات سباق السيارات "السعودية" للفورمولا إي-الدرعية 2018 لأول مرة في السعودية أواسط ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتخللت فعاليات الأيام الثلاثة أنشطة متنوعة بين الرياضة وحفلات الغناء والموسيقى والثقافة والترفيه.



وشارك في الحفلات الغنائية النجمان إنريكي إيغليسياس وجيسون ديرولو في حفلة 13 ديسمبر/كانون الأول، وتبعهما في اليوم التالي فرقة "بلاك آيد بيز" والمغني المصري عمرو دياب الذي غنى مجموعة من أغانيه المشهورة وسط تمايل وتفاعل الجمهور، في حين أحيا حفل الختام بعد انتهاء السباق كل من ديفد غيتا وفرقة "ون ريبابليك".

أصالة.. وترفيه

كانت الدرعية رمزا للأصالة السعودية والتحالف بين شيوخ الدين والحكم، لكنها أصبحت هذا الأسبوع رمزا لمبادرة التحديث والترفيه بعد أن استضافت بطولة فورمولا إي-الدرعية التي شهدت حفلات غناء أثارت انتقادات وغضب مغردين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحكم المملكة عائلة استمدت شرعيتها من تحالف أقامه أمير الدرعية محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب عام 1745 وسمي ميثاق الدرعية، وعليه تأسست شرعية المملكة السعودية ومذهبها الديني.

سياح غربيون خلال حضور فعاليات فورمولا التي أقيمت في الدرعية (رويترز)

وقد اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة ومشجعة بعد افتتاح المسابقة والحفل الصاخب الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة والذي يعد الأول في هذه المدينة التي شهدت ميلاد التحالف بين آل سعود وآل الشيخ.

وغرد المعارضون للبطولة والحفل بوسوم، مثل #الدرعية_تجاهر_بالمعاصي، و#سعوديون_نرفض_الانحلال، وتصدرت هذه الوسوم موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية.

وعبر مغردون سعوديون عن استيائهم من اختيار الدرعية على وجه التحديد بما تحمله من تراث محافظ لاستضافة البطولة والحفلة الترفيهية، معتبرين أن الحفلات الصاخبة والاختلاط الذي كان فيها تعد انحلالا ومخالفة لأعراف وقواعد المملكة وأصولها الإسلامية، وحملوا هيئة الترفيه مسؤولية هذه "التجاوزات".