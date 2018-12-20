 جائزة من تركيا للمؤرخ المصري محمد حرب

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جائزة من تركيا للمؤرخ المصري محمد حرب

المؤرخ محمد حرب: علاقتي بنجيب فاضل قوية جدا (مواقع التواصل)
المؤرخ محمد حرب: علاقتي بنجيب فاضل قوية جدا (مواقع التواصل)

منحت تركيا المؤرخ المصري محمد حرب (1941) جائزة "نجيب فاضل" للثقافة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في حفل توزيع جوائز لكبار المصدّرين الأتراك بمدينة إسطنبول.

وتُمنح جوائز "نجيب فاضل" كل عام، بهدف الحفاظ على الميراث المعنوي والثقافي للشاعر والكاتب التركي نجيب فاضل كيصاكوريك.

وقال حرب للأناضول إن حصولي على الجائزة جاء بعد رحلة طويلة لي في إثراء المكتبة العربية بترجمات الكتب التركية.

وأضاف "كانت علاقتي بنجيب فاضل علاقة قوية جدا، وكنت جريئا في التعامل معه عن قرب".

وأشار إلى أن أشهر مسرحية اشتهرت في تكوين السياسيين المعاصرين هي مسرحية "خلق إنسان"، و"هي مسرحية ترجمتها إلى العربية".

ومحمد حرب بروفيسور متخصص في التاريخ العثماني بجامعة "صباح الدين زعيم" الخاصة بإسطنبول.

وولد حرب عام 1941 في مدينة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وتخرّج عام 1962 من قسم اللغات الشرقية في جامعة عين شمس.

وحصل على ماجستير في الأدب التركي من جامعة القاهرة عام 1969، والتحق بجامعة إسطنبول عام 1973 لدراسة الدكتوراه في قوانين الدولة العثمانية.

المصدر : وكالة الأناضول
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