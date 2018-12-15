السوري أحمد عمر يروي: حكاية غرامي بالنشر طويلة

كان النشر عقوبة دائما وشبهة سياسية. في سوريا الكثير من دور النشر، وأكثرها ينشر مقابل المال، الناشر في بلادنا ليس صاحب رسالة إنه صاحب بقالة، يطبع الكاتب ويوزع على أصدقائه، وأذكر أني وضعت كدسة من كتابي "قلب الدراق" على نضد في إحدى الأمسيات الثقافية السرية في صالون، وكتبت عليها جملة تستحق أن تكتب بالإبر على آماق البصر، أرجو وأتوسل القارئ بها متضرعا: "مجانا، سبيل، على روح الكاتب الميتة؛ اقروا لله يا محسنين"، فطلبت مني صاحبة الصالة أن تستفيد من ريع الكاتب فقلت لها ودمع العين يسبقني: هذه بضاعة مزجاة.

وكان النشر يصدم دائما بالرقيب، والرقابة مرحلتان، مثل الحواجز الأمنية، وتسمى في فروع التحقيق: الجنزير؛ موافقة اتحاد الكتاب على الطبع، وموافقة الإعلام على التوزيع. وطبعت كتابا ولم أحصل على الموافقة على التوزيع، فبقيت الكتب المطبوعة في ثوب العرس من غير البناء بالعروس.

هناك دور نشر تطبع لها نفوذ لدى الأمن، لكنها لا تتدخل في التوصيل والتوزيع، كأنها تعد الكاتب للاعتقال. أودعت روايتي "خلاف المقصود" لدى صديق، وقضى البيت تحت القصف. الصديق نفسه مات من الحسرة في الغربة.

الكاتب السوري أحمد عمر (الجزيرة)

طبعت سبعة كتب، ولم أنعم بعد بتلك النعمة، نعمة التوقيع على كتاب؛ لم أر تلك النظرات العطشى في عين القارئ وهو يطمع في توقيعي ليباهي به أصحابه. ووقعت مع كتابي "قلب الدراق" في مشكلة قانونية، والقانونية تعني مشكلة أمنية، وقد أصابتني بالرعب.

سأعرضها باختصار: قدّمت مخطوطة قصصية لاتحاد الكتاب العرب لصاحبها "ع ع ع" (اختصار اسم رئيس اتحاد الكتاب الدائم) وشركائه، ومرَّ عليها حول لا أبا لك يسأم، فرأيت بعد النظر أن أزيدها وأغيّر بعض القصص، فقدمت مخطوطة أخرى فيها قصص جديدة منشورة في الصحافة السورية، وحصلت على الموافقة، ثم مزجت المجموعتين، كما مزج البوصيري دمعا جرى من مقلة بدم. نصحني حنا مينة بتقديم ثلاث نسخ من كتابي الأول لوزارة الثقافة التي تشتري 25 نسخة وتبيعها دعما للكاتب، وفعلت وكنت غافلا، أميّا لا أفهم في شؤون التوزيع والرقابة، كان كتابي -وإن حصل على موافقتي التوزيع والطبع- غير محمود لأسباب قومية، فخسرت نسخ العرض والإغراء التي تقدم للقراءة.

الطبع مقابل المال

وأرسلت الكتاب وعنوانه "قلب الدراق" للطبع مقابل مال يدفع فورا للناشر، وأتكفل أنا بتوزيع الكتاب. فطبع وقدمته لاتحاد الكتاب العرب مرة ثانية للحصول على ختم الاتحاد من أجل نقل الكتاب عبر وسائل النقل، وعند المراجعة طلب مني الموظف مراجعة رئيس الكتاب العرب برتبة فريق أول، فدخلت، فاتهمني فورا بصناعة ختم مزوّر، زوّرت به الموافقة، فذعرت حقا، وسبب ذعري أنّ جميع الموظفين ومن في مثابتهم يقصّون أذن كل مواطن له ثلاث آذان، ولم تكن لي ثلاث آذان، كما في الطرفة الشهيرة، لكن المشكلة أنهم يقصون ثم يحصون الآذان.