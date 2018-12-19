جائزة ومهرجان لتحسين صورة المسلمين سينمائيا

تبحث منظمة التعاون الإسلامي تعزيز سبل التعاون السينمائي بين دولها، وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية لمكافحة الصور النمطية السلبية في السينما العالمية عن الإسلام والمسلمين.

وأعلنت المنظمة الخميس عن تحضيرها لإطلاق جائزة لأفضل إنتاج سينمائي، يتم منحها خلال الدورة القادمة للمهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، في فبراير/شباط 2019.

وجاء ذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين -التابع للمنظمة- المكلف بوضع معايير تأسيس جائزة المنظمة لأفضل إنتاج سينمائي، في مدينة جدة السعودية اليوم الخميس.

وسيناقش الاجتماع السبل الكفيلة بإطلاق مهرجان سينمائي لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، لمكافحة الصور النمطية السلبية وتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام والمسلمين.