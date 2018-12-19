لغة الضاد خارج معاقلها.. تعانق الألسنة بأفريقيا وآسيا

عمران عبد الله-الجزيرة نت

زرع رجال الصحراء العربية في البلاد الجديدة التي وصلوا إليها دينهم ولغتهم، ومع ذلك لم يدمروا ثقافات البلاد التي فتحوها كما كان مصير حضارات أخرى اكتسحتها جيوش الغزاة المنتصرة، بل تم الحفاظ على هذه الثقافات واستيعابها وإثراؤها والتأثر بها لتشكل حضارة جديدة أفادت البشرية قرونا.

كانت اللغة العربية واحدة مما حمله رجال الصحراء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا على حد سواء، فقبل الفتح الإسلامي كان هذا اللسان السامي لغة ثرية من الشعر في أرض قاحلة تطورت فيها مفردات هائلة، جعلت لعرب الصحراء كلمات كثيرة ومخزونا هائلا من المفردات لا يصعب معه التعبير، ولم يواجه الشعراء أي مشكلة في استخدام المجاز والتعابير البلاغية.

لسان الصحراء

بين القرنين الثامن والثاني عشر من الميلاد، كانت اللغة العربية لغة أساسية للعلوم والمعارف، وأسهم المتعلمون الجدد للسان العربي في صياغة علوم اللغة ونشرها.

ومع انحسار العرب وتراجعهم عن تولي أمور الحكم والإدارة، بقيت اللغة العربية لغة أغلب الشمال الأفريقي والجزيرة العربية والشام والعراق، وظلت لغة واسعة الانتشار حتى خارج البلاد التي اعتبرتها لغة رسمية.

يوجد العرب والناطقون بالعربية حاليا في مدن ذات غالبية عربية في أجزاء مختلفة من قارتي آسيا وأفريقيا، وفي بلدان مجاورة للوطن العربي مثل تركيا وإيران وإريتريا وتشاد وغيرها.