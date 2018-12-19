بعد ربع قرن.. مصر تحتفي بالفائزين بجوائز الدولة

في تقليد غاب عن المشهد الثقافي المصري 25 عاما، احتفت القاهرة اليوم الخميس بالفائزين بجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2018، وذلك خلال احتفال رسمي كبير أقيم بدار الأوبرا المصرية.



واستحدثت هذه الجوائز في 1958 بقرار جمهوري على أن تُقدم كل عام للمبدعين المصريين الذين يتسلمونها من أرفع القيادات بالدولة، إلا أنه بمرور السنوات اقتصر الأمر على إعلان أسماء الفائزين دون احتفال يليق بالقيمة الأدبية للجوائز.



وأعادت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الخميس الاحتفال من جديد في الأوبرا بحضور عدد من وزراء الدولة والدبلوماسيين العرب وجموع الكتاب والأدباء المصريين.

وفاز بجائزة النيل، وهي أرفع جائزة تمنحها الدولة سنويا، الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي في فرع المبدعين العرب، والفنان التشكيلي مصطفى الرزاز في مجال الفنون، والناقد صلاح فضل في مجال الآداب، والمفكر مراد وهبة في مجال العلوم الاجتماعية.

أما جوائز الدولة التقديرية فذهبت إلى الممثلة نادية لطفي، والملحن محمد سلطان في مجال الفنون، والناقد الأدبي عبد الحكيم راضي، والكاتب محمد قطب والناقد المسرحي في مجال الآداب، والأكاديمية سعدية بهادر والأكاديمي شبل بدران والأستاذ الجامعي أحمد رفعت والمستشار عبد العزيز الجندي في مجال العلوم الاجتماعية.



وفي جوائز الدولة للتفوق، فاز كل من الكاتب أحمد مراد وأستاذ اللغويات محمد العبد في مجال الآداب، والموسيقار رضا بدير والفنان التشكيلي سعيد بدر في مجال الفنون، والصحفي صلاح سالم والأستاذة الجامعية إلهام ذهني والأستاذ الجامعي عبد السلام محمود عبد الحميد أبو قحف في مجال العلوم الاجتماعية.



كما كرمت وزيرة الثقافة خلال الاحتفال الأمين العام لجائزة "الملتقى" للقصة القصيرة في الكويت الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن فالنتينا قسيسية.