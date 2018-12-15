عروض ثقافية وفنية مبهرة في الحي الثقافي بالدوحة

القوات الجوية تفتتح خيمة للزوار في كتارا (الجزيرة)

وجذب الحي الثقافي آلاف الزوار بعروض مبهرة، ومنها عروض الألعاب النارية وطائرات الدرون، واستعراضات مظليي القوات الخاصة، فضلا عن افتتاح قبة الثريا الفلكية التي تتسع لمئتي زائر وتقدم عروضا فلكية بتقنيات رقمية ومعلومات ثرية.

كما قدمت فرق استعراضية عروضا موسيقية، مثل الكتيبة الموسيقية للقوات المسلحة القطرية، والحرس الأميري الذي لفت الأنظار باستعراض الخيول والسلاح.

وحظي الزوار بعرض تاريخي استحضر تراث الجيش العثماني من قبل فرقة موسيقية تابعة للجيش التركي، واستضافت الواجهة البحرية للحي الثقافي أيضا عروضا تراثية لفرقة موسيقية أردنية ولفريق كارنبييري الإيطالي وللفرقة الروسية.

الفرقة التركية بالزي العثماني (الجزيرة)

وتوجت العروض الفنية بالأوبريت الوطني الذي حمل عنوان "مواطن ومقيم يدا واحدة" الذي شارك فيه فنانون قطريون، واحتشد المئات للفوز بفرصة المشاهدة في المسرح المكشوف.

ومن بين الفعاليات الثقافية التي احتضنها الحي الثقافي مجموعة معارض تشكيلية لنخبة من الفنانين، ومنهم الفنان القطري عبد الحميد الصديقي الذي عرض مجسما بعنوان "بصمة ثبات"، والفنانة وضحى السليطي التي قدمت أعمالها تحت عنوان تجارب فنية معاصرة، في حين شارك 13 فنانا في مشروع للرسم في الهواء الطلق أمام الزوار.

معرض للصور الضوئية في كتارا (الجزيرة)

معارض فنية

وافتتح أيضا معرض "ستبقى حرة" يحتوي قرابة عشرين لوحة فنية بالخط العربي لأربعة فنانين كويتيين، في حين احتضنت أروقة أخرى بالحي الثقافي معرضا للصور الضوئية، وآخر حمل اسم "قديمك نديمك" لعرض مقتنيات قديمة.

ووسط هذه الأجواء الاحتفالية شاركت جهات عدة بخيم تراثية تحكي جوانب من تراث وثقافة قطر، ومنها جمعية القناص التي قدمت عروضا لهواء الصيد بالطيور والكلاب، كما نصبت خيمة تراثية لبطولة القلايل التي عرضت جانبا من أنشطتها، في حين قدم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في خيمته برنامجا بعنوان "قطر معطاءة" مستعرضا الجهود المبذولة في تثبيت ثقافة التعايش.

فنان يقدم أعماله في الهواء الطلق (الجزيرة)

أما مركز ريادة الأعمال والتطوير المهني (بداية) فافتتح معرضا لتسويق منتجات خمسين مشاركا من رواد المشاريع القطرية الصغيرة تتنوع بين الأزياء والعطور والإكسسوارات والمأكولات والمنتجات الإبداعية.

وعلاوة على ما سبق خصصت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني العديد من الأنشطة للأطفال، ومنها مسرحيات وورش عمل ومسابقات قدمتها جهات عدة، في حين افتتح تلفزيون قطر أستوديو خاصا للأطفال تحت مسمى "المذيع الصغير"، كما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني مشروعا تثقيفيا حمل اسم "الإطفائي الصغير".